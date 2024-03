Berührend: König Charles wird bei Ostergottesdienst gefeiert

Mit der Bekanntgabe seiner Krebserkrankung sorgte König Charles (75) zuletzt nicht nur für ordentlich Gesprächsstoff, sondern vor allem auch für große Sorge. Trotz der Diagnose kündigte der Monarch bereits vor mehreren Tagen an, beim jährlichen Ostergottesdienst in der St. Georgs Kapelle auf Schloss Windsor anwesend zu sein – und macht sein Versprechen nun auch wahr. Bei seiner Ankunft wird er vom Volk nicht nur mit offenen Armen empfangen, sondern regelrecht gefeiert. Dabei zeigen einige Aufnahmen zudem, wie sich die Menschen in Massen versammeln, um Charles ihren Beistand auszusprechen.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, habe einer der wartenden Royal-Fans während des Händeschüttelns sogar ein kurzen Pläuschchen mit dem britischen Oberhaupt halten können. Demnach habe der Mann sich wohl zu ihm hinübergebeugt, um ihm nicht nur ein frohes Osterfest zu wünschen, sondern um ihm außerdem mitzuteilen, er solle "stark bleiben" und "niemals aufgeben". Und auch die anderen Anwesenden scheinen sichtlich erfreut über einen gut gelaunten und positiv wirkenden Charles zu sein. Unter Jubel und mit strahlendem Lächeln empfangen sie den König.

Dass sich Charles trotz seiner Erkrankung an dem Termin teilnimmt, soll auf seinen ganz persönlichen Wunsch passieren, wie die Journalistin Ingrid Seward bereits zuvor gegenüber Mirror erklärte. "Freunden zufolge hat er so hart wie immer hinter den Kulissen gearbeitet. [...] Auch ohne den Prinzen und die Prinzessin von Wales und ihre Kinder versteht Charles, dass die Öffentlichkeit die Familie sehen muss. Als Verteidiger des Glaubens weiß er, dass seine Anwesenheit an diesem heiligen Wochenende besonders wichtig ist", hieß es.

Getty Images König Charles beim Ostergottesdienst auf Schloss Windsor, März 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla beim Ostergottesdienst im März 2024

