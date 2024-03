Premiere! So reist König Charles zum Sonntagsgottesdienst an

Der traditionelle Ostersonntagsgottesdienst in der St. Georges Kapelle in Windsor verlief in diesem Jahr gewiss nicht traditionell – vor allem nicht für König Charles (75). Schon die Anreise war anders. Während der britische Monarch und seine Gemahlin Königin Camilla (76) für gewöhnlich zur Kirche spazieren, fuhren sie dieses Jahr mit ihrem Bentley vor, wie in einem Video auf X zu sehen ist. Diese Art der Anreise stellte eine Vorsichtsmaßnahme für den geschwächten Regenten dar. So war der Start seiner Rückkehr in die Öffentlichkeit "sanft", wie ein Insider zuvor gegenüber Express ankündigte.

Doch nicht nur die Ankunft des Königspaares verlief anders als die Jahre zuvor. Um unnötige Risiken zu vermeiden, die die Gesundheit des an Krebs erkrankten 75-Jährigen gefährden könnten, saß er innerhalb der Kapelle getrennt von den restlichen Familienmitgliedern. Diese Sitzordnung stellte ein "akzeptables" Risiko dar, erklärte ein Insider Daily Mail. Neben Charles und Camilla waren unter anderem Prinzessin Anne (73), ihr Mann Timothy Laurence (69), Prinz Edward (60) mit seiner Ehefrau Sophie (59) und Sohnemann James (16) sowie Prinz Andrew (64) mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (64) anwesend. Auch diese Royals fuhren mit dem Auto vor.

Aus dem Auto ausgestiegen, begrüßte Charles seine treuen Fans und die Besucher mit einem herzlichen Lächeln. Das Volk empfing ihn mit offenen Armen und feierte ihn für seine Anwesenheit trotz der aktuellen Umstände und seines Gesundheitszustandes – sie jubelten, was das Zeug hält, und bekundeten dem Vater von Prinz William (41) ihren Beistand. Wie das britische Onlinemagazin berichtete, hatte sogar ein Mann beim Händeschütteln mit Charles die Chance ergriffen, ihm frohe Ostern zu wünschen und ihm mitzuteilen, dass er "stark bleiben" und "niemals aufgeben" sollte.

Getty Images König Charles und Königin Camilla vor dem Windsor Castle im März 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla beim Ostergottesdienst im März 2024

