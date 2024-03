Trotz des Memoiren-Dramas: Rebel Wilson entspannt im Urlaub

Rebel Wilson (44) lässt sich von dem Trubel rund um ihre Memoiren nicht beirren! Die australische Schauspielerin veröffentlicht am 2. April ihr Buch mit dem Titel "Rebel Rising" – und das sorgte schon vor dem ersten Verkaufstag für ordentlich Aufsehen. Doch momentan lenkt sich der Pitch Perfect-Star davon wohl eher ab. Rebel urlaubt gerade mit ihrer Verlobten Ramona Agruma in Los Cabos in Mexiko. Auf diesen Fotos, die jetzt People vorliegen, schlendert das Paar in lässigen Sommerlooks am Außenbereich ihres Hotels entlang. Rebel wirkt dabei ziemlich entspannt.

Doch warum sorgte Rebels Buch bereits vorab für Trubel? In ihren Memoiren erhebt sie Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Co-Star Sacha Baron Cohen (52). Mit ihm stand die Komikerin für die Serie "The Brothers Grimsby" vor der Kamera. Am Set habe sie sich laut einem Auszug ihres Schriftstücks, der dem Magazin vorliegt, unwohl gefühlt. Er soll sie während des Drehs zu sich gerufen haben. In ihrem Buch beschreibt sie die Situation: "Dann zog er seine Hose runter. SBC erklärte sehr sachlich: 'Okay, jetzt möchte ich, dass du deinen Finger in meinen Arsch steckst.'" Der britische Schauspieler wehrte sich bereits gegen die Vorwürfe und dementierte diese.

Der Stress der vergangenen Monate hat auch Auswirkungen auf Rebels Körper. Im Interview mit dem Magazin erklärte sie, dass sie im vergangenen Jahr rund zehn Kilogramm zugenommen habe. Die Anspannung habe bei ihr zu "Frustessen" geführt. "Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Schutz brauche, also habe ich mehr Desserts gegessen und eine Art Barrikade errichtet", betonte die Mutter einer Tochter.

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

