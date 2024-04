Christian Lindner und Franca teilen zu Ostern Pärchenbild

Nur selten gewähren Christian Lindner (45) und seine Ehefrau Franca Lehfeldt (34) Einblicke in ihr Privatleben – anlässlich der Osterfeiertage machen der Politiker und die Journalistin aber mal eine Ausnahme. Auf ihren Instagram-Accounts teilen die beiden ein niedliches Selfie: Umgeben von einer malerischen Berglandschaft strahlen Franca und Christian glücklich in die Kamera. "Frohe Ostern", schreiben sie außerdem zu dem Bild und versehen dieses zusätzlich mit zwei Emojis. Der Finanzminister und seine Liebste genossen Ostern also in den Bergen...

Ob sich Christian und Franca dort auch niederlassen könnten? Erst kürzlich verriet der 45-Jährige gegenüber Bunte, dass er und seine Frau allmählich sesshaft werden wollen. "Ich habe für mich gesagt, ich möchte nicht mehr improvisiert leben. Ich bin die letzten Jahre oft umgezogen, habe unterschiedliche politische Jobs gehabt. [...] Meine Frau und ich haben entschieden, dass wir an einem Ort Wurzeln schlagen möchten. Man hat ein Hauptquartier, wo dann an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt", offenbarte Christian im Interview.

Auch deutete er an, dass es ihn und seine Partnerin aufs Land ziehe – denn dort könnten Christian und Franca ihrem gemeinsamen Hobby nachgehen: dem Reiten! "Ich reite ja auch selbst. Ein großes, warmes Wesen mit eigener Seele, das dich trägt – das ist eine eigene Welt", schwärmte Christian außerdem gegenüber dem Blatt. Ob sich die beiden im neuen Eigenheim auch an die Kinderplanung machen? In der Vergangenheit verriet Christian bereits, dass er "bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs" mit seiner Frau haben wolle.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner, Dezember 2023 in Berlin

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Januar 2024 auf Sylt

