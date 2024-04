Doch keine UK-Reise? Prinz Harry müsste Erklärung abgeben!

Prinz Harry (39) würde nicht ungeschoren davonkommen. Am 8. Mai feiern die Invictus Games ihr zehnjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass soll der jüngste Sohn von König Charles III. (75) in seine Heimat, das Vereinigte Königreich, zurückkehren – trotz des Zerwürfnisses mit seiner Familie. Sollte der in Ungnade gefallene Prinz aus diesem Grund noch einen Rückzieher machen, könnte das Folgen für ihn haben, ist sich ein Experte sicher. "Wenn er nicht kommt, müsste er sich erklären, da jeder davon ausgehen wird, dass er einem unangenehmen Treffen mit seinem Bruder aus dem Weg gehen möchte", erklärt Autor Tom Quinn gegenüber Mirror.

Wegen Harrys bedeutender Rolle bei den Invictus Games glaubt der Schriftsteller aber, dass der Familienvater durchaus zu dem Event kommen wird. "Harry wird sicher ins Vereinigte Königreich für die Invictus Games im Mai zurückkehren – es ist sein Baby", erklärt Tom. Er fügt hinzu: "Nicht zu kommen wäre viel schlimmer, als einen Kompromiss zu finden und William (41) zehn Minuten zu treffen oder eine Ausrede zu finden, weshalb er keine Zeit für seinen Bruder und seinen Vater hat, weil er wegen seiner Kinder schnellstens zurück in die USA muss. Es wird aber niemand auf diese Vorwände hereinfallen."

Nach den Strapazen der vergangenen Monate in der royalen Familie soll Harry aber durchaus bestrebt sein, sich mit dem Thronfolger zu versöhnen. "Harry wird auf seiner Reise nach England alles geben, um seinen Bruder William zurückzugewinnen", zeigte sich vor wenigen Tagen ein Insider gegenüber dem Magazin sicher. Der 39-Jährige wolle alles tun, um seinem älteren Bruder zu zeigen, dass er in dieser schwierigen Zeit für ihn da sei.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

