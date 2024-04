Nach Polizeieinsatz: P. Diddy entspannt in seiner Villa!

Die Vorwürfe scheinen an ihm abzuprallen! Kürzlich wurden die Häuser von P. Diddy (54) durchsucht – dem US-amerikanischen Rapper wird sexuelle Gewalt und Menschenhandel vorgeworfen. Nun kehrte der "I'll Be Missing You"-Interpret in seine Villa in Miami zurück und die neuesten Fotos zeigen ihn ausgesprochen gelassen: Auf dem Schnappschuss raucht der Musiker sichtlich entspannt eine Zigarette – auf dem Beistelltisch ist ein Weinglas zu erkennen. Auch Diddys Outfit ist eher von lässiger Natur: Oberkörperfrei genießt er den Sonnenuntergang, während er einen weißen Fischerhut auf dem Kopf trägt.

Bei den Durchsuchungen waren Diddys Söhne King (26) und Justin Combs (30) in Handschellen abgeführt worden. Verhaftet wurde allerdings niemand – nach dem Ende des Einsatzes kehrten die beiden laut TMZ wieder zurück in die Villa. Jüngst meldete sich dann King mit kryptischen Zeilen im Netz zu Wort. "Hört auf zu lügen", lautete die Botschaft des 25-Jährigen.

Nach dem Polizeieinsatz meldete sich Diddys Anwalt wütend zu Wort. "Diese voreilige Verurteilung von P. Diddy ist nichts weiter als eine Hexenjagd. Sie basiert auf unbegründeten Anschuldigungen", machte er laut CNN klar. Des Weiteren kritisierte der Jurist die übermäßige Gewaltanwendung: "Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden! Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren."

Getty Images King Combs, Sohn von P. Diddy

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

