"Hört auf zu lügen": King Combs schimpft nach Polizeieinsatz

Die Häuser des Rappers P. Diddy (54) wurden vor wenigen Tagen von der Polizei durchsucht – dem US-Amerikaner wird sexuelle Gewalt und Menschenhandel vorgeworfen. Nun meldet sich sein Sohn King Combs (25) mit kryptischen Zeilen zu Wort. "Hört auf zu lügen", schreibt der 25-Jährige auf Snapchat. Die Worte richtet der Sohn von Kim Porter (✝47) offensichtlich an die Ermittlungsbehörden – denn obwohl die Familie nicht verhaftet wurde, waren King und sein Bruder Justin Combs (30) bei den Durchsuchungen in Handschellen abgeführt worden. Nach dem Ende des Polizeieinsatzes kehrten die Brüder laut TMZ allerdings wieder zurück in die Villa, um ihre Sachen zu packen.

Nach den Durchsuchungen kritisierte der Anwalt von P. Diddy die Behörden scharf. "Diese voreilige Verurteilung von P. Diddy ist nichts weiter als eine Hexenjagd. Sie basiert auf unbegründeten Anschuldigungen", polterte der Jurist laut CNN. Auch die übermäßige Gewaltanwendung während des Polizeieinsatzes prangerte er an: "Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden! Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren."

Den Musiker selbst scheinen die Ereignisse kein Kopfzerbrechen zu bereiten: Aktuelle Fotos, die TMZ veröffentlichte, zeigen den "Coming Home"-Interpreten beim Golfen mit seinen Töchtern Jessie und D'Lila in Miami. Während Diddy ein Peace-Zeichen in die Kamera zeigte, grinsten die 17-jährigen Zwillinge sichtlich glücklich.

