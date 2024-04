Neue Stephen-King-Verfilmung: Wer spielt die Hauptrolle?

Es ist offiziell! Die Dreharbeiten für den neuen Horrorfilm "The Monkey" wurden erfolgreich beendet. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King (76), die bereits 1980 veröffentlicht wurde. Laut Deadline sind die Hauptdarsteller der Adaption nun offiziell bekannt. Der Cast umfasst unter anderem Theo James (39), bekannt aus der Filmreihe "Die Bestimmung", Tatiana Maslany (38) aus dem Marvel-Film "She-Hulk: Die Anwältin" und Elijah Wood (43) aus Der Herr der Ringe. Außerdem gehören Christian Convery (14), Colin O’Brien, Rohan Campbell und Sarah Levy zur Besetzung. Auch das Filmteam hinter der Kamera ist vielversprechend: James Wan (47), Schöpfer des "The Conjuring"-Universums und Mitgründer des "Saw"- und "Insidious"-Franchise, fungiert als ausführender Produzent.

Der vielversprechende Horrorfilm wurde 1982 für einen British-Fantasy-Award nominiert und erzählt die Geschichte von Zwillingen, die auf dem Dachboden ihres Vaters einen alten Spielzeugaffen entdecken. Plötzlich ereignen sich grausame Todesfälle, woraufhin die Zwillinge beschließen, das Spielzeug wegzuwerfen. Jahre später, als ähnliche Todesfälle wieder auftreten, vereinen sich die Zwillinge, um dem Fluch ein Ende zu setzen. Christian übernimmt die Rolle der jungen Zwillinge, während Theo die ältere Version der Charaktere verkörpert.

Seit dem siebten März ist Theo auch in einer neuen Netflixserie zu sehen. Die schwarze Komödie "The Gentlemen" glänzt mit einer beeindruckenden Besetzung, zu der auch Kaya Scodelario (32) gehört. Die Serie handelt von Eddie Halstead, gespielt von Theo, der ein Anwesen seiner Familie erbt und entdeckt, dass dieses ein Cannabis-Imperium beherbergt. Nun muss er sich mit den vorherigen Besitzern auseinandersetzen.

Getty Images Stephen King, Autor

2023, Netflix Inc. Kaya Scodelario und Theo James in "The Gentlemen"

