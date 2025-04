Stephen Kings Buch "Carrie" bekommt eine Serienverfilmung

Prime Video bringt einen der bekanntesten Horror-Klassiker aus der Feder von Stephen King (77) zurück. 1976 lief "Carrie" zum ersten Mal in den Kinos – und jetzt soll die Geschichte von dem Mädchen mit den telekinetischen Fähigkeiten als Serie neu verfilmt werden. Wie unter anderem filmstarts berichtet, sicherte sich der hauseigene Streamingdienst von Amazon die Rechte an Stephens Roman. Die Regie soll Mike Flanagan übernehmen, der bereits für die Buchadaptionen "Das Spiel" und "Doctor Sleeps Erwachen" verantwortlich war. Die Kanadierin Summer H. Howell soll derweil die Hauptrolle übernehmen. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen, sodass der Release für 2026 erwartet werden kann.

Und darum gehts: Carrie ist eine schüchterne Schülerin, die in der Schule mit Mobbing zu kämpfen hat. Zu Hause macht ihr zudem ihre extrem religiöse Mutter das Leben schwer. Diese glaubt, die sexuellen Gedanken und die körperliche Entwicklung ihrer Teenager-Tochter seien eine Sünde, weshalb sie Carrie mit harter Züchtigung bestraft. Eine der berühmtesten Szenen spielt sich schließlich während des Höhepunkts der Handlung ab: dem Abschlussball. Carries einzige Freundin Sue bittet ihren Bekannten, sie zu dem Ball zu begleiten, doch das Ganze endet in einer Katastrophe. Weil das Mädchen zu Beginn während des Sportunterrichts von ihrer ersten Monatsblutung überrascht wird, spielen ihre Mitschüler und ihr Begleiter ihr einen fiesen Streich, indem sie sie auf der Bühne der Abschlussballkrönung mit Schweineblut übergießen. Was sie nicht wissen, ist, dass Carrie in der Zwischenzeit telekinetische Kräfte entwickelte und Rache an ihren Peinigern schwört.

"Carrie" wurde bereits einmal neu verfilmt. 2013 brachte Regisseurin Kimberly Peirce die Geschichte erneut in die Kinos. Die Hauptrolle übernahm Chloë Grace Moretz (28), an ihrer Seite spielte Hollywoodstar Julianne Moore (64). Das ist aber nicht die einzige Verfilmung nach einem Roman von Horrormeister Stephen, die die Fans dieses Jahr erfreuen wird. Aktuell läuft außerdem "The Monkey" in den Kinos nach einer seiner Kurzgeschichten. Wie Deadline berichtete, fährt die Horrorkomödie einen hochkarätigen Cast um Theo James (40) und Elijah Wood (44) auf. Hinter dem Film steht "The Conjuring"-Schöpfer James Wan (48).

Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros. Stephen King bei einem Screening von "Es" in Maine 2017

Getty Images Chloë Grace Moretz, US-Schauspielerin

