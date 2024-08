Leere Ränge: Nick Carters Solotour fällt bei den Fans durch

Die Backstreet Boys-Fans sind sprachlos! Die europäische "Who I Am"-Solotournee von dem Boyband-Star Nick Carter (44) begann im Juli und endete am 13. August in Alicante. Doch die Konzertreihe entpuppte sich scheinbar als Reinfall – nicht einmal die Hälfte der Veranstaltungsorte konnte ausverkauft werden! Wie The Sun berichtet, kursieren aktuell Aufnahmen im Netz, welche die leeren Zuschauerplätze in Spanien zeigen. Das von einem Fan aufgezeichnete Video erhielt von diesem den vernichtenden Titel: "Nick Carter versagt bei seiner Europa-Tournee und seine Konzerte sind so leer."

Ein weiterer Clip von der finalen Show der Tour trug wohl die Bildunterschrift: "Nick Carter und sein Konzert-Unsinn!" In dem Video sang er gerade mit einer Live-Band den Hit "Backstreet's Back", welcher zu einem seiner berühmtesten Songs mit der Boygroup zählt. Der filmende Besucher ließ seine Kamera schließlich durch das anwesende Publikum schweifen. Dabei fiel laut The Sun jedoch auf, dass sich vor allem in den hinteren Rängen absolut niemand befand. Direkt vor der Bühne feierten die Fans, doch in einigen Plätzen Entfernung herrschte gähnende Leere.

Der 44-Jährige muss sich im Moment allerdings nicht nur mit dem mangelnden Interesse der Fans abfinden. Neben dieser Enttäuschung befindet sich Nick derzeit auch privat in einer ziemlich unangenehmen Situation: Er ist mitten in einem Rechtsstreit mit Melissa Schuman (40). Die Sängerin hatte Nick im vergangenen Jahr wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs verklagt. Der US-Amerikaner lässt diese Behauptungen aber nicht auf sich sitzen und bestreitet die Vorwürfe bis heute konsequent. Damit nicht genug – laut People habe er inzwischen sogar eine Gegenklage eingereicht.

