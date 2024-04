So schwer war die Zeit nach Karriere-Aus für Mike Tindall

Jahrelang spielte Mike Tindall (45) erfolgreich Rugby. Kurz nachdem er seiner Frau Zara Tindall (42) das Jawort gegeben hatte, beendete er im Juli 2014 seine Karriere. Für den Briten war die Zeit nach seinem Karriere-Aus alles andere als leicht. Vor allem die Suche nach einer neuen beruflichen Passion machte dem Sportler zu schaffen. "Es ist nicht so einfach, weißt du – du wirst im Rugby ziemlich institutionalisiert, es ist eine Lebensweise, und wenn du das Spiel verlässt, ist das nicht mehr da", erklärt er in der Reality-Sendung "Grand Slammers".

Über die Spekulationen, dass Mike durch seine Hochzeit mit der adeligen Zara nicht mehr arbeiten müsste, kann der 45-Jährige nur lachen. "Jeder denkt, wenn man Zara heiratet, ist alles gut und schön... Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man einen Job braucht", stellt er klar. Insgesamt ein Jahr habe der dreifache Vater gebraucht, um herauszufinden, was er fortan beruflich machen möchte. Mittlerweile ist Mike nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein gern gesehener TV-Star. Unter anderem nahm er an Sendungen wie "The Jump" oder der britischen Version des Dschungelcamps teil.

Vor allem mit der Show im australischen Busch sorgte Mike für viele Schlagzeilen. Am Lagerfeuer plauderte er beispielsweise über einen peinlichen Moment mit seiner Schwiegermutter Prinzessin Anne (73). So verriet der ehemalige Rugby-Spieler, dass er an seinem Geburtstag mit der 73-Jährigen tanzte – und dabei ein bisschen zu viel Gas gab. "Ich habe meine Hose zerrissen, direkt vor ihr. Wie es der Zufall wollte, stand auf den Boxershorts 'Knabbere an meinen Nüssen'. Als ich mich umdrehte, sagte sie: 'Lieber nicht'", erzählte er.

Anzeige Anzeige

ActionPress Zara und Mike Tindall beim Cheltenham Festival Gold Cup Day 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tindall und Prinzessin Anne beim Pferderennen in Ascot

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es für Mike so schwer war, einen neuen Job zu finden? Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Nein, das hätte ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de