Gender-Eklat: J.K. Rowling freut sich, "verhaftet zu werden"

J.K. Rowling (58) vertritt eine ganz klare Meinung, wenn es um die Transgender-Rechte Schottlands geht – und mit der eckt sie häufig an! Ihr wird von der queeren Community vorgeworfen, transsexuelle Menschen zu diskriminieren. Jetzt meldet sich die Harry Potter-Autorin mit neuen Äußerungen auf ihren Social-Media-Plattformen zurück, wie The Mirror berichtet. Sie behauptet, dass die Rede- und Glaubensfreiheit in Schottland am Ende sei, wenn die genaue Beschreibung des biologischen Geschlechts als kriminell angesehen wird und warnt vor leicht missbrauchbaren Vorschriften. "Ich bin derzeit nicht im Land, aber wenn das, was ich hier geschrieben habe, nach den Bestimmungen des neuen Gesetzes als Straftat gilt, freue ich mich darauf, verhaftet zu werden [...]", fügt sie ihrer Aussage hinzu.

Joanne bezieht sich in ihrer Botschaft auf das neue schottische Gesetz, das Hassverbrechen ahnden und marginalisierte Gruppen schützen soll. Das Gesetz erweitert laut The Guardian bestehende Vorschriften, sodass schottische Gerichte jetzt bis zu sieben Jahre Haft für "bedrohliches oder beleidigendes Verhalten mit der Absicht, Hass zu schüren" verhängen dürfen. Vor allem sollen diskriminierte Gruppen aufgrund von sexueller Orientierung, Transgender-Identität und abweichenden Geschlechtsmerkmalen davon profitieren.

Der erste Shitstorm gegen J.K. Rowling begann vor knapp vier Jahren, als die gebürtige Britin auf X über die Überschrift eines Artikels scherzte, in dem es geheißen hatte: "Menschen, die menstruieren." Die Erschafferin von "Harry Potter" kommentierte daraufhin den Beitrag und witzelte, dass es doch mal ein Wort für diese Personengruppe gegeben habe: "Wumben? Wimpund? Woomud?" und wollte damit vermutlich auf das englische Wort für Frauen "women" anspielen.

Getty Images J.K. Rowling, "Harry Potter"-Autorin

Getty Images J.K. Rowling bei den BAFTA-Awards 2017

