Tori reichte Scheidung ein: Dean McDermott geht es "gut"!

Vergangenen Freitag wurde bekannt, dass Tori Spelling (50) die Scheidung von ihrem Ex Dean McDermott (57) eingereicht hat. Der Schauspieler meldete sich nach dieser Nachricht noch nicht zu Wort – zumindest bis jetzt. Ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt, wie Paparazzi ihn in Los Angeles auf einem Parkplatz ansprechen. Einer der Fotografen fragt Dean, ob es ihm gut gehe. "Tori und mir geht es gut", betont der Kanadier daraufhin. Die Scheidung sei lange überfällig gewesen und es scheint, als sei er mit der Entscheidung absolut einverstanden. Mehr wollte Dean aber nicht preisgeben.

Dass sie die Scheidung eingereicht hat, teilte Tori ihrem Verflossenen ganz öffentlich mit. In einer Folge ihres neuen Podcasts "misSPELLING" rief sie ihn während der Aufnahme an und erklärte ihm die Situation: "Ich hasse es, dir das anzutun, während du gerade zur Arbeit gehst und so weiter. Ich habe es getan. Es ist nur eine Formalität. Es ist wie ein Blatt, auf dem man abhakt und dann muss man es unterschreiben." Auch wenn Deans Worte nicht zu hören sind, scheint es doch zu einer kleinen Diskussion zu kommen. "Warte, es wird so gedreht werden, dass ich genug von dir hatte? Was meinst du damit? [...] Ich habe das Gefühl, dass ich es verdiene, zuerst zu unterschreiben. Ich meine, du hast im Grunde alles, was du mir im Laufe der Jahre angetan hast, bei Daily Mail veröffentlicht."

Ihre Trennung gaben sie bereits im Juni vergangenen Jahres bekannt – die Liebe von Dean und Toris endete also nach rund 18 gemeinsamen Jahren. Zunächst wirkte die Stimmung etwas angespannt. Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin sei von den öffentlichen Worten ihres Ex verletzt gewesen, hatten Insider offenbart. Doch mittlerweile konnten sich die beiden wohl wieder zusammenraufen: Tori soll sich nicht nur mit Dean deutlich besser verstehen, sondern sogar mit dessen neuer Partnerin befreundet sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dean McDermott, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Dean die Scheidung gut verkraftet? Ja, er hört sich ja sehr entspannt an. Na ja, ich denke, er will das nur nicht nach außen tragen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de