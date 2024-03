Dean McDermotts Ex Tori Spelling und seine Neue sind Freunde

Dean McDermott (57) hat sein Leben um 180 Grad gedreht. Seit rund sechs Monaten ist seine neue Freundin Lily Calo seine größte Stütze. Zuvor litt der Schauspieler über Jahre unter einer Alkohol- und Drogensucht. Auch mit seiner Ex Tori Spelling (50) war das Verhältnis schwierig. Doch das ist nun wohl passé: Seine Ex und seine Partnerin sollen sich sogar besonders gut verstehen! "Ich bin so gesegnet, dass alle miteinander auskommen und sich für das Wohl der Kinder einsetzen. Es ist eine wunderbare Sache", freut sich der fünffache Vater in einem Interview mit Page Six.

Dass sein Leben sich durch seine Bemühungen ins Positive gewendet hat, war eine wichtige Erkenntnis für den Kanadier. "Wenn ich die richtigen Dinge tue und ein anständiges und respektables Leben führe, bekomme ich diese wunderbaren Geschenke in meinem Leben", berichtet er. Nach diesem Motto wolle er von nun an leben. Sein Fehlverhalten in der Vergangenheit habe er reflektiert: "Es war eine furchtbare Art zu leben. Das war für niemanden gut – für mich, meine Familie und Tori."

Im vergangenen Jahr begab der Schauspieler sich in eine Entzugsklinik in Kalifornien. Er habe dort sechs Tage die Woche jeweils vier Gruppentherapien am Tag absolviert. In dieser schwierigen Phase sei die Beverly Hills, 90210-Darstellerin seine größte Unterstützerin gewesen. "Ich bin clean und nüchtern... Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich endlich kapituliert und zugegeben habe, dass ich Hilfe brauche", erklärt Dean.

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Januar 2016

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de