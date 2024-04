Drei Monate Auszeit: Jörn Schlönvoigt kehrt zu GZSZ zurück

GZSZ-Fans aufgepasst: Jörn Schlönvoigt (37) ist bald wieder bei GZSZ zu sehen! Der Schauspieler, der schon seit Jahren in der beliebten Serie in die Rolle des Philip Höfer schlüpft, hat sich in den vergangenen Monaten eine kleine Drehpause gegönnt. Pünktlich zum 8.000-Episoden-Jubiläum ist er wieder da. "Es fühlt sich großartig an, nach drei Monaten wieder ans Set zurückzukehren, besonders mit dem Jubiläum im Blick. Es ist wie nach Hause kommen, und ich freue mich sehr auf das ganze Team", schwärmt der TV-Star im RTL-Interview und fügt hinzu: "Diese Folge symbolisiert für mich die persönliche Reise und das Wachstum, die ich mit Philip durchlebt habe."

Seit der 3.114. Episode ist der 37-Jährige Teil von GZSZ. Eine lange und emotionale Reise, die ihn auch privat "enorm geprägt" habe. Aber was plant Jörn für die Zukunft? 2024 hat er jedenfalls ziemlich viel vor. "Ich werde meine Rolle nach den Drehbüchern konsequent weiterentwickeln und auch in anderen TV-Formaten zu sehen sein. Es wird ein spannendes Jahr. Im Oktober feiere ich mein großes TV-Jubiläum, 20 Jahre GZSZ, und die Planungen für die 'Only Good Times'-Party laufen bereits", erzählt er lachend.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der gebürtige Berliner eine Pause von der Daily genommen hat. Er legt sehr viel Wert auf regelmäßige Auszeiten vom Setleben. Im Gespräch mit RTL betonte er zuvor: "Es ist sehr wichtig für mich, mir regelmäßig Freiräume zu nehmen, um mich persönlich weiterzuentwickeln und mich meinen anderen Projekten zu widmen." Diese freien Tage helfen ihm, neue Inspiration zu schöpfen, sich zu erholen und Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

