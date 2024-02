Deswegen sind GZSZ-Pausen für Jörn Schlönvoigt so wichtig

Er genehmigt sich gerne mal eine Auszeit. Seit 2014 spielt Jörn Schlönvoigt (37) die Rolle des Philip Höfer bei GZSZ. Auch wenn ihm die Arbeit am Filmset total viel Spaß bereitet, nimmt er sich seit mehreren Jahren gerne mal längere Zeit frei. Fans befürchten jedes Jahr aufs Neue, dass der Serienstar der Vorabendserie den Rücken kehren könnte – doch eigentlich will er nur seinen Hobbys nachgehen: Darum sind die GZSZ-Pausen für Jörn so wichtig.

"Es ist sehr wichtig für mich, mir regelmäßig Freiräume zu nehmen, um mich persönlich weiterzuentwickeln und mich meinen anderen Projekten zu widmen", verrät der 37-Jährige im Interview mit RTL. Da er sich schon seit einigen Jahren immer mal wieder eine Auszeit gönne, könne er mittlerweile nicht mehr darauf verzichten. "Es ist sozusagen eine Quelle der Inspiration für mich", erklärt er.

An den freien Tagen stehe vor allem eine Sache im Fokus: "Ich versuche, regelmäßig Auszeiten einzuplanen, um mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen zu können, mich zu erholen und neue Erfahrungen zu sammeln." Je nach seinen beruflichen Verpflichtungen und persönlichen Bedürfnissen plane Jörn mehrere Auszeiten im Jahr.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

