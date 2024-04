Filmlegende Marlon Brando wäre heute 100 Jahre alt geworden!

Am 1. Juli 2004 ging eine traurige Nachricht um die Welt: Schauspieler Marlon Brando (✝80) starb an Lungenversagen in Los Angeles. Damit verlor Hollywood eine Legende. Vor allem mit seiner Darstellung in "Der Pate" sicherte sich Marlon einen Platz in den Geschichtsbüchern der Filmbranche. Auch Filme wie "Endstation Sehnsucht" von 1951 und "Die Faust im Nacken" von 1954 gelten als Klassiker. Doch der Charakterdarsteller war auch jenseits seiner Leinwandpräsenz eine Ausnahmeerscheinung – denn die Benimmregeln Hollywoods waren ihm schlicht egal. So sollte er 1973 ein zweites Mal mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller für "Der Pate" ausgezeichnet werden. Marlon lehnte jedoch bestimmt ab – als Zeichen des Protests im Zuge der damals aufkommenden Kritik am Umgang der Branche mit den amerikanischen Ureinwohnern.

Fast genauso wild wie vor der Kamera soll Marlon auch im Privatleben gewesen sein. Ihm werden unter anderem Affären mit Marilyn Monroe (✝36) und Marlene Dietrich (✝90) nachgesagt. Auch Filmdiva Barbra Streisand (81) hatte einen Narren an dem Frauenschwarm gefressen. In ihrer Biografie "My Name is Barbra" beschreibt sie, dass sie ihm 1966 begegnet ist. Zu der Zeit sei sie mit Elliott Gould verheiratet gewesen, doch Marlon habe ihren "innersten Fantasien" entsprochen. Dieser soll sich eigenen Angaben zufolge aber auch zu Männern hingezogen gefühlt haben. Insgesamt war der 1924 in Omaha geborene US-Amerikaner dreimal verheiratet und soll elf Kinder haben, wobei die Vaterschaft nicht bei allen geklärt ist.

Marlons schauspielerisches Talent wurde gleich mehrfach ausgezeichnet. Den Oscar gewann er zweimal in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". In derselben Kategorie war er siebenmal nominiert. Einmal ging auch die Nominierung als "Bester Nebendarsteller" an ihn. Außerdem gilt er als einer der Wegbereiter der Schauspielmethode Method Acting. Aber auch politisch war Marlon engagiert: So kämpfte er zeitlebens für die Bürgerrechtsbewegung und setzte sich aktiv für die Rechte der amerikanischen Ureinwohner ein.

ActionPress/CapitalPictures Marlon Brando (r.) in "Der Pate", 1972

Getty Images Marlon Brando im Jahr 1954

