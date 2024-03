Liebes-Aus: Julian Claßen und Tanja Makarić sind getrennt!

Alles aus bei Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26)! Fans fiel in den vergangenen Tagen bereits auf, dass der Influencer alle Bilder mit seiner Partnerin gelöscht hatte. Julian bestätigt jetzt in seiner Instagram-Story, was viele bereits vermutet haben: "Wir haben uns einvernehmlich getrennt." Einen Grund für die Trennung gibt er nicht preis, er wolle jedoch in jedem Fall transparent und offen mit seinen Followern sein. "Mich verletzt das alles gerade wirklich sehr", gesteht der Ex von Bibi Claßen (31). Daher werde er sich nun für ein paar Tage zurückziehen, um auf andere Gedanken zu kommen.

Dass seine Fans bereits eine Vorahnung hatten, scheint dem zweifachen Vater bewusst zu sein. Dennoch betont er, er wolle nicht das Ende seiner Beziehung vermarkten, indem er es im Netz teilt. "Social Media ist nicht nur mein Job, sondern auch mein Ventil, mit dem ich Dinge verarbeite und ist seit über zehn Jahren ein großer Teil meines Lebens", erklärt Julian. Er sei nun mal ein sehr emotionaler Mensch und reagiere oft impulsiv und vorschnell auf Veränderungen.

Trotz der gelöschten Fotos kommt die Trennung der beiden überraschend. Erst vor wenigen Tagen waren die beiden noch gemeinsam im Traumurlaub auf Mauritius und teilten Einblicke mit ihren Fans. Der Trip ging für Julian jedoch schnell bergab – er fing sich einen Magen-Darm-Infekt ein. "In den letzten fünf Jahren ging es mir kein einziges Mal so schlecht wie gerade", jammerte er in seiner Instagram-Story.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić, November 2023 in Miami

