Ronan Keating postet süßen Geburtstagsgruß für Tochter Coco

Für Kinder ist es der schönste Tag des Jahres: Der Geburtstag! Auch Ronan Keatings (47) Tochter Coco durfte ihren besonderen Tag groß feiern. Das zeigte der irische Sänger vor einigen Tagen mit Bildern auf seinem Instagram-Account. Gleich das erste Foto einer ganzen Reihe zeigt die Vierjährige mit einem bunten Cupcake und einer brennenden Kerze darauf. Der Schnappschuss entstand, als Coco die Kerze gerade auspusten wollte. Dazu schrieb der stolze Papa die zuckersüße Nachricht: "Alles Gute zum Geburtstag, Coco-Bean. Meine Güte, du bringst uns so viel Freude und steckst voller Unfug. Jeder Tag mit dir ist ein neues Abenteuer. Ich liebe dich so sehr, du kleiner Frechdachs."

Der Geburtstag der kleinen Coco ist dieses Jahr eine große Sache! Wie Ronans Frau Storm auf ihrem eigenen Social-Media-Account teilte, ist das nämlich die allererste Geburtstagsparty für Coco. Zu ihrem ersten Geburtstag kam ein medizinischer Notfall ihrer Mama dazwischen und danach die Pandemie. Letztes Jahr war die Familie mit Papa Ronan in Deutschland und der Schweiz unterwegs, um ihn auf seiner Tour zu unterstützen. Deswegen haben Cocos Eltern auch alles gegeben, um die Party perfekt zu machen. In dem Video, das Storm teilte, kann man neben einer Hüpfburg und einer zweistöckigen Torte auch einen Haufen Ballons, Pizza und viele lachende Kinder beim Spielen sehen!

Mit Hits wie "When You Say Nothing At All" und "If Tomorrow Never Comes" startete Ronan in seiner Solokarriere durch – angefangen hatte der gebürtige Ire aber schon 1993 mit der Band Boyzone. Die Gruppe hatte sich 2019 aufgelöst, doch in den letzten Jahren gab es immer wieder Gerüchte, die Mitglieder der Band könnten doch noch mal gemeinsam auftreten. Die zahlreichen Fans des Sängers freuen sich nun mit Coco und kommentieren ausgelassen ihre Grüße unter dem Post des Musikers. "Herzlichen Glückwunsch, Kleine!" und "Oh, wie süß! Alles Gute, liebe Coco!" kann man da lesen.

Instagram / rokeating Ronan Keatings Tochter Coco, 2024

Instagram / rokeating Ronan Keating (r.) mit seiner Frau Storm und ihren Kindern

