Zum 90. Geburtstag: Jane Goodall teilt bewegende Message!

Jane Goodalls größte Leidenschaft ist die Tierwelt. Selbst an ihrem 90. Geburtstag ruht sich die Verhaltensforscherin nicht aus. Zur Feier ihres Ehrentages veröffentlicht sie einen Kurzfilm für die wohltätige Organisation Mercy for Animals auf YouTube. Darin bittet sie die Zuschauer, sich für die Rettung bedrohter Tiere und den Erhalt des Planeten einzusetzen. "Ich habe mein Leben damit verbracht, mit und für Tiere zu arbeiten. Ich wurde mit der Liebe zu ihnen und dem Wunsch, etwas über sie zu lernen, geboren", erklärt die Britin.

Doch Jane ist mit ihrer Bitte nicht allein: Sie bekommt für den Kurzfilm Unterstützung von berühmten Tierfreunden wie Paul Wesley (41), Gus Kenworthy (32) und Evanna Lynch (32). Besonders das Schicksal der Nutztiere liegt ihnen am Herzen. "Sie sind viel aufmerksamer und intelligenter, als wir es uns je vorstellen konnten. [...] Wenn wir es wagen, ihnen in die Augen zu sehen, werden wir ihr Leiden in unseren Herzen spüren", heißt es im Video. Gegenüber People bezeichnet die Bambi-Preisträgerin den Film als ein Geschenk, das sie der Welt machen wolle, um ein größeres Bewusstsein für diese Thematik zu schaffen.

Auch mit einem anderen Promi scheint sich Jane bestens zu verstehen. Prinz Harry (39) interviewte sie für die Vogue und die beiden waren sich in vielen Dingen einig. Der Royal versprach der Anthropologin, höchstens zwei Kinder haben zu wollen, um den Planeten zu schonen – eine Abmachung, an die sich der Sohn von König Charles (75) bis heute gehalten hat. Außerdem teilten sie eine Liebe zu Tieren. Das Lieblingstier der 90-Jährigen ist allerdings überraschenderweise nicht der Schimpanse. "Ich muss sagen, dass mein Lieblingstier gar kein Primat ist, sondern ein Hund. Ich liebe Hunde!", verriet sie Harry.

Getty Images Jane Goodall, Anthropologin

Getty Images Prinz Harry und Jane Goodall

