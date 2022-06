Taylor Frankie Paul sorgt in den USA für einen echten TikTok-Skandal! Die Influencerin gehört mit 3,5 Millionen Followern zu den Stars der Plattform. In ihren Videos präsentierte sich die Beauty immer wieder mit mehreren Mamas ihrer Mormonen-Gemeinde – die sogenannten MomToker. Doch jetzt enthüllte die zweifache Mutter: Innerhalb der harmonischen Gruppe wurden wild die Partner getauscht, auch sie und ihr Ehemann Tate waren involviert. "Die ganze Gruppe war intim miteinander. Tate hat mit vielen Mädels rumgemacht und ich habe mit all ihren Männern rumgemacht", berichtet sie.

