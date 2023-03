Häusliche Gewalt: TikTokerin Taylor Frankie Paul verhaftet

Taylor Frankie Paul sorgt für Negativ-Schlagzeilen. Die Brünette ist mit vier Millionen Followern auf TikTok ein absoluter Star der Plattform. Die Influencerin ist zudem Teil der Utah-MomToker. Im vergangenen Jahr deckte sie sogar einen regelrechten Swinger-Skandal auf. Offenbar wurde innerhalb ihrer Mormonen-Gemeinde eifrig Partnertausch betrieben. Jetzt steht jedoch die zweifache Mutter selbst im Fokus: Taylor wurde wegen häuslicher Gewalt verhaftet!

Die 28-Jährige wurde am Dienstag wegen häuslicher Gewalt und schwerer Körperverletzung angeklagt. Nun wird sie wegen dreier Vergehen angeklagt: Körperverletzung, Sachbeschädigung und häusliche Gewalt in Anwesenheit eines Kindes. Laut Gerichtsdokumenten, die The Post vorliegen, soll ein Streit zwischen Taylor und ihrem Freund Dakota Mortensen am 17. Februar eskaliert sein, während seine Kinder anwesend waren. Die Brünette habe Stühle nach ihm geworfen, während seine fünfjährige Tochter neben ihm saß. Diese soll dabei am Kopf getroffen worden sein.

Zudem soll auch ein Video der Auseinandersetzung existieren. Darauf soll zu sehen sein, dass Taylor Dakota getreten, in den Würgegriff genommen und mehrfach geschlagen habe. "Dakota gab an, Angst um sein Leben zu haben", heißt es in der Erklärung des Beamten.

Taylor Frankie Paul mit ihren Kids im Oktober 2022

Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul, Influencer

Taylor Frankie Paul, Webstar

