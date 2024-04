Bei "Prominent getrennt"-Gina und Ex Emily kracht es heftig!

Gina Beckmann trifft bei Prominent getrennt auf ihre Verflossene Emily und bereits im Wagen auf dem Weg zur Villa kracht es mächtig zwischen dem einstigen Paar. Die Reality-TV-Bekanntheit behauptet nämlich, sie sei der Ruhepol in der Beziehung gewesen. "Du hast eine richtig bedenkliche Einstellung, Gina!", wettert ihre Ex und bekommt ein scharfes: "Und du hast eine richtig bedenkliche Art", zurück. Nach kurzem Schweigen kracht es erneut. "Du darfst wieder mit mir in einem Bett schlafen," lacht Emily. Diese Bemerkung gefällt Gina gar nicht und sie merkt sarkastisch an: "Darauf freust du dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit!"

In der Villa werfen sich die zwei vor Kim Virginia Hartung (28), Emanuell Weißenberger (31) und Co. erneut gegenseitig Schuldzuweisungen an den Kopf. "Ich bin toxisch, ich bin alles. Das fuckt mich ab!", wettert die Berlinerin und auch dem Trash-TV-Sternchen wird es zu viel: "Dachte, wir schaffen wenigstens den ersten Tag ohne Streit!" Im Einzelgespräch fasst Emily das Verhältnis der beiden zusammen: "Ich glaube, dass Gina nicht wirklich Bock auf mich hat. [...] Unsere Beziehung war wie eine Hassliebe." Dennoch sei die Berlinerin zuversichtlich und wünscht sich: "’Prominent getrennt’ sehe ich als Chance, dass Gina und ich uns aussprechen und vielleicht wieder zueinanderfinden."

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war die Trennung der zwei gerade einmal fünf Monate her. Zuvor waren beide rund ein Jahr zusammen gewesen. "In mir sitzt total tiefe Trauer und Verletzlichkeit. Man kann nicht alles klären, aber ich will, dass wir eine gesunde Basis haben", bringt Emily unter Tränen hervor. Gina scheint hingegen mit dem Ganzen abgeschlossen zu haben. Vor der Kamera erklärt die einstige Big Brother-Teilnehmerin: "Ich will mich davor schützen, Emily noch mal näherzukommen."

Gina Beckmann, Influencerin

Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Star

