Binnen Minuten: Stefan Raabs Boxkampf geht durch die Decke

Der Boxkampf ist bereits ausverkauft! In der vergangenen Woche meldete sich Stefan Raab (57) nach jahrelanger Funkstille zurück. Der Fernsehproduzent will wieder was machen – und zwar noch einmal in den Ring steigen und gegen Profiboxerin Regina Halmich (47) kämpfen. Dass all das kein Scherz ist, bewies der ehemalige TV-Total-Moderator spätestens mit dem Kartenverkauf über Eventim. Ab 15 Uhr konnte seine Fans gestern zuschlagen – die Tickets waren binnen weniger Minuten ausverkauft! Nun steht also fest: Stefan wird am 14. September im PSD-Bank-Dome in Düsseldorf vor rund 15.000 Gästen gegen Rivalin Regina kämpfen.

Die beiden stiegen bereits zweimal gegeneinander in den Ring. Das erste Mal war 2001 – damals brach die Sportlerin dem TV-Gesicht die Nase. Im Jahr 2007 traute Stefan in einen zweiten Kampf. Und nun wagt er ein Comeback und fordert Regina zu einem dritten Kampf heraus. "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen", lautete die Reaktion der 1997 als "Weltbeste Boxerin" ausgezeichneten Karlsruherin auf Instagram.

Stefans Rückkehr schlug hohe mediale Wellen. Scheinbar wünschen sich die Fans nichts mehr, als dass der Fernsehstar, der 2015 aus der Öffentlichkeit verschwand, die Unterhaltungsbranche wieder unsicher macht. Das beweisen auch die mehr als zweieinhalb Millionen Instagram-Follower, die er nach seiner Ankündigung in Nullkommanix dazugewann. In seinem ersten Clip nach sechsjähriger Funkstille im Netz versprach er, bei neun Millionen Followern wieder etwas zu starten. Das hat er zwar noch nicht ganz geschafft, doch auf sein Comeback können sich die Fans trotzdem freuen.

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

Getty Images Stefan Raab, Showmaster

