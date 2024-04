Show fünf: Diese Tänze performen die "Let's Dance"-Paare!

Nach der Osterpause geht es für die Promi-Profi-Paare wieder auf das Tanzparkett von Let's Dance. Und auch in dieser Woche wird dem Publikum wieder einiges geboten – denn RTL verkündet nun die Tänze. Während sich Tony Bauer (28) und Anastasia Stan an einen Wiener Walzer wagen, werden Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) sowie auch Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) einen feurigen Tango auf die Tanzfläche zaubern. Ganz rhythmisch wird es dann mit der Samba – diese performen sowohl Stefano Zarrella (33) und Mariia Maksina (26) als auch Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (36). Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) tanzen einen Contemporary, Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) den Quickstep und Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) probieren sich diesmal an einem Charleston. Bleiben noch Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36), die einen Langsamen Walzer und Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35), die den Slowfox präsentieren.

Welches der Duos in der kommenden Show überzeugen kann, wird sich dann schon in der Live-Aufzeichnung am Freitagabend zeigen. Zuletzt konnte vor allem der Kelly-Family-Sprössling Gabriel eine wahre Glanzleistung hinlegen. Mit seinem Cha-Cha-Cha konnte er satte 26 Jurypunkte einheimsen und sich damit an die Spitze der Tabelle katapultieren. Doch auch der jüngere Bruder von Giovanni Zarrella (46), Stefano, durfte sich über eine beachtliche Wertung freuen. In der vierten Show bekam er ganze 23 Punkte. "Mir geht’s sehr gut, ich bin überwältigt. Ich hatte so viel Spaß!", schwärmte der gebürtige Italiener nach der Aufzeichnung im Interview mit dem Sender.

Trotz all der Freude über den Punkteregen musste sich in der vergangenen Show auch wieder ein Promi von dem großen "Let's Dance"-Abenteuer verabschieden. Diesmal traf es Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26), die ihren Exit selbst nicht kommen gesehen hatte. "Gerechnet habe ich mit unserem Aus nicht", verriet sie gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Wir konnten uns mit einem guten und freudigen Cha-Cha-Cha verabschieden, das hilft ein wenig."

