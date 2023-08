"Viel zu süß": Rebel Wilson teilt neues Foto von Baby Royce

Rebel Wilson (43) ist ganz vernarrt in ihre Tochter! Im November vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin überglücklich bekannt gegeben, dass sie und ihre Verlobte Ramona Agruma per Leihmutter Eltern geworden sind. Seitdem hält die Pitch Perfect-Darstellerin ihre Fans mit süßen Schnappschüssen ihres Töchterchens Royce Lillian auf dem Laufenden. So auch jetzt wieder – im Netz teilt Rebel ein besonders niedliches Foto ihres kleinen Schatzes.

Ihre rund 11,3 Millionen Fans auf Instagram lässt die 43-Jährige nun an einem putzigen Moment mit ihrem Spross teilhaben. "Viel zu süß", schwärmt die stolze Mama in ihrer Story unter einer Aufnahme, auf der ihre Tochter zu sehen ist. Dabei sitzt Royce in einem geflochtenen Korb und strahlt über beide Ohren in die Kamera. Ein Detail sticht auf dem Bild auch ins Auge: Rebels Tochter hat schon ein paar Zähnchen!

Rebel scheint in ihrer Mama-Rolle total aufzugehen. Aber wünschen Ramona und sie sich noch weitere Kids? "Ich denke auf jeden Fall darüber nach, ja. Ich hätte gern noch ein weiteres Kind. Ich frage mich nur, ob das möglich ist. Ich müsste eine künstliche Befruchtung machen. Wir werden sehen, wie es läuft", erklärte die Australierin im Interview mit E! News

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Tochter Royce

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Mai 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Tochter

