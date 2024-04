Max Giesinger freut sich auf sein "Masked Singer"-Comeback!

Max Giesinger (35) ist happy, wieder dabei zu sein! In wenigen Tagen geht wieder das große Rätselraten bei The Masked Singer los. Für die Jubiläumsstaffel der beliebten Rateshow werden dieses Mal Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) den maskierten Promis auf den Zahn fühlen. In Show eins werden sie dabei von Max Giesinger unterstützt, der bereits in der ersten Staffel im Rateteam saß. "Es war schon sehr aufregend, bei der ersten Staffel von 'The Masked Singer' im Rateteam dabei zu sein. Ich fand das Konzept der Show genial, wusste aber gar nicht genau, was da auf mich zukommt", äußert sich der Sänger gegenüber ProSieben und fügt hinzu: "Ich freue mich jetzt total zum Auftakt der Jubiläumsstaffel wieder mit dabei zu sein! Mal gucken, vielleicht habe ich dieses Mal ja eine etwas bessere Trefferquote."

Auch die zwei festen Rateteammitglieder freuen sich schon total auf die zehnte Staffel. "Jetzt darf ich meine Inspektorfähigkeiten endlich professionell als Rateteam-Mitglied ausleben und freue mich total auf die Zusammenarbeit mit Rick Kavanian – ich habe große Pläne für die Detektei Kavanian-Rojinski!", verkündete Palina bereits im Gespräch mit dem Sender. Ihrem Kollegen Rick scheint es da ganz ähnlich zu gehen: "Ich freue mich sehr darauf, eine ganze Staffel 'The Masked Singer' von der Premiere bis zum Finale begleiten zu können."

Für das Jubiläum haben sich die Macher der Sendung etwas ganz Besonderes ausgedacht – es wird eine Maske geben, unter der sich nicht ein einziger Promi verbirgt, sondern jede Woche ein anderer! Wie es auf Presseportal heißt, werde dieses Kostüm jede Woche aufs neue seinen Kopf abnehmen und seine Identität enthüllen – damit stehen so viele Stars auf der großen Showbühne wie noch nie!

Anzeige Anzeige

ProSieben Palina Rojinski bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

Seven.One/Willi Weber Das Mysterium bei "The Masked Singer" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Max Rategast ist? Ich finde es toll! Ich hätte mir jemand anderen gewünscht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de