Max Giesinger wird Gast-Juror beim ESC-Vorentscheid

Max Giesinger (36) übernimmt eine neue Aufgabe: Der Sänger, bekannt durch Hits wie "80 Millionen", wird als Gast-Juror beim Halbfinale des deutschen ESC-Vorentscheids auftreten. Die Show "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" wird am kommenden Samstag von RTL ausgestrahlt. Dort entscheidet Max Giesinger gemeinsam mit Stefan Raab (58), Yvonne Catterfeld (45) und Elton (53) darüber, welche neun von insgesamt 14 Teilnehmenden es ins Finale schaffen. Neben der Jury führt Barbara Schöneberger (50) als Moderatorin durch den Abend. Für Max ist dies nicht das erste Mal, dass er sich in einem Wettbewerb dieser Größenordnung engagiert – immerhin hat er selbst 2012 in der ersten Staffel von "The Voice of Germany" den vierten Platz belegt.

Die Halbfinalisten setzen sich aus einer bunten Mischung von Künstlern aus Deutschland, Österreich und Großbritannien zusammen. Namen wie Abor & Tynna, Feuerschwanz und The Great Leslie kämpfen um die Gunst der Jury, um sich einen Platz im Finale zu sichern, das am 1. März live bei der ARD ausgestrahlt wird. Dort werden es dann allerdings die Zuschauer sein, die entscheiden, wer Deutschland beim großen ESC-Finale am 17. Mai in Basel vertreten wird. Eine Besonderheit des Halbfinales: Erstmals werden die ESC-Songs der Künstler zu hören sein, was den Abend für Fans zusätzlich spannend macht.

Max Giesinger wird die Tätigkeit als Juror sicher als eine spannende Abwechslung empfinden. Der Musiker, der seine Karriere durch die Castingshows "The Voice of Germany" begann, hat seitdem eine beachtliche Laufbahn hinter sich. Neben seiner Musik ist er auch für seine bodenständige Art bekannt und zeigte sich in Interviews häufig als Teamplayer. Es dürfte für ihn also spannend sein, dieses Mal nicht als Teilnehmer, sondern als Entscheider auf der anderen Seite der Bühne zu stehen. Spannend bleibt auch, wie sich seine Zusammenarbeit mit ESC-Urgestein Stefan Raab gestalten wird, der als treibende Kraft hinter Deutschlands ESC-Auftritten gilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, Oktober 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige