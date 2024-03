Auch diese "Masked Singer"-Maske stürzt sich ins Rampenlicht

In wenigen Tagen geht The Masked Singer endlich wieder in eine neue Runde! Mittlerweile sind auch schon die ersten Masken bekannt, unter denen wieder so einige Prominente verstecken, während sie auf der großen Showbühne singen. Der offizielle Instagram-Account zeigt nun noch ein weiteres Kostüm der Jubiläumsstaffel: das Krokodil! "Eine weitere Maske wagt den Schritt ins Rampenlicht. Seid gespannt… bald wird unser Krokodil mehr von sich zeigen!", verspricht die Sendung ihren zahlreichen Fans.

Und die Follower im Netz sind schon ganz begeistert von dem Reptil! "Schnappi ist erwachsen geworden. Nein, wirklich, hammer Kostüm", "Das ist ein superschönes Kostüm. Ich liebe es" oder auch "Beeindruckende Maske", kommentieren die Fans begeistert unter dem Beitrag. Neben dem Krokodil werden am Samstag in einer Woche zudem der Robodog, die Zuckerwatte und die Couchpotato auftreten. Ob die weiteren Kostüme noch vor der ersten Sendung bekanntgegeben werden oder während der Show noch für Überraschungen gesorgt wird, bleibt abzuwarten.

Aber nicht nur neue Masken werden den Zuschauern vor den Bildschirmen mächtig einheizen, sondern auch eine brandneue Jury! Während Ruth Moschner (47) in der zehnten Staffel nicht ihre Ratekünste unter Beweis stellen wird, sind stattdessen Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) am Start. Wie üblich werden die zwei von einem wechselnden Rategast unterstützt. Womöglich in einer Folge sogar von Ruth selbst? Oder steckt die blonde Moderatorin etwa selbst unter einer Maske?

Seven.One/Nadine Rupp/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Masken 2024

ProSieben Palina Rojinski bei "The Masked Singer"

