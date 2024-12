Sänger Max Giesinger spricht offen über seine Bindungsängste

Max Giesinger (36) spricht offen über ein Thema, das viele Menschen beschäftigt: Schwierigkeiten mit Beziehungen. Im Gespräch mit dem Magazin Stern gab der Musiker zu, dass er sich selbst als "bindungsgestört" empfindet. "Es gab noch nie einen Moment, in dem ich dachte: 'Jetzt ist es gut, jetzt bin ich angekommen'", erklärte er. Wie der "80 Millionen"-Interpret vermutet, haben diese Probleme in seiner Kindheit ihren Ursprung. Als er jung war, trennten sich seine Eltern und er wuchs bei seiner Mutter auf. Das habe ihn und seine Sicht auf Beziehungen geprägt.

Rückblickend hätte sich der 36-Jährige gewünscht, von seinen Eltern ein stärkeres Urvertrauen vermittelt bekommen zu haben: "Dieses Gefühl, dass ich mich nicht ständig selbst infrage stellen muss. Auf dem Papier habe ich in meinem Leben schon viel erreicht, aber es reicht ein einziger blöder Kommentar und ich denke: Ich kann gar nichts. Ich bin nichts wert." Durch Therapie habe er aber gelernt, sich besser mit seinen Emotionen und Selbstzweifeln auseinanderzusetzen. Dies habe ihm geholfen, besser mit schwierigen Gefühlen umzugehen, auch wenn alte Muster manchmal wieder auftauchen: "Das Grundgefühl, sich selbst zu vertrauen und zu mögen, fehlt mir oft noch."

Dass er Bindungsängste habe, sei dem Songschreiber schon während seiner allerersten Beziehung aufgefallen. In Partnerschaften habe er im Laufe der Jahre oft schnell das Gefühl von Druck gehabt: "Früher oder später wollte ich wieder raus aus der Situation. Es war, als könnte ich nicht ankommen. Da war dieser Gedanke und die Angst, dass ich eine Beziehung immer wieder an die Wand fahre." Mittlerweile ist Max aber guter Dinge. Mit seiner letzten Partnerin sei er vier Jahre zusammen gewesen – seine bisher längste Beziehung. Bleibt abzuwarten, ob sich der The Voice of Germany-Gewinner bald wieder verliebt.

Anzeige Anzeige

Seven.One / Julia Feldhagen Max Giesinger bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger, Sänger

Anzeige Anzeige