Toxische Romanzen: Lola Weippert weiß endlich, was sie will

Lola Weippert (28) gibt private Einblicke! Vor allem ist die Beauty für ihre Moderation von Temptation Island bekannt, wo Paare ihre Beziehungen auf den Prüfstand stellen. Die Blondine selbst sei bereits von einem Ex-Partner betrogen worden. Aber auch in anderen ihrer Romanzen schien der Wurm drin gewesen zu sein. "Ich war mit allen Ex-Freunden in Paar-Therapie", gibt Lola nun im Interview mit Bunte zu. Seit acht Jahren sei sie außerdem in Einzeltherapie und wolle lernen, sich so sehr zu lieben, dass sie ihre Grenzen weiß. "Die kannte ich lange nicht und habe viel mit mir machen lassen. Vor allem von Männern, weil ich nicht wusste, was will ich, was nicht, was bin ich mir wert und wo muss ich sagen: Es reicht!", erklärt das Model.

Auch die Paar-Therapie habe der 28-Jährigen weitergeholfen: "Ich verstehe, dass Paar-Therapie manche abschreckt, aber für mich verbessert es die Kommunikation, weil wir die Welt alle subjektiv wahrnehmen." Mittlerweile wisse Lola auch ganz genau, was sie will! "Ich bin – und darüber bin ich sehr froh – nicht mehr verzweifelt auf der Suche. Ich habe mit mir eine gute Zeit und brauche keinen Mann für ein glückliches Leben", schlussfolgert das TV-Gesicht.

Lola sei sich nun auch bewusst geworden, dass sie keinen berühmten Mann daten wolle. "Ich will keinen Promi an meiner Seite. Viele stellen sich das immer so toll vor, einen Promi als Freund zu haben. Ich kann euch sagen: Lohnt sich zu 99 Prozent nicht", stellte sie in ihrer Story auf Instagram klar. Denn die würden nur an sich denken und seien nicht dazu bereit, Kompromisse einzugehen. Zudem seien sie "selten treu".

Getty Images Lola Weippert, 2022

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

