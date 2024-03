Schlechte Wahl? Das sind die "Temptation Island"-Verführer!

Bald ist es wieder so weit: Vier Pärchen wagen den ultimativen Treuetest bei Temptation Island! Ab dem 21. März soll es schon losgehen – dann wird Moderatorin Lola Weippert (27) den Teilnehmern bei den berühmt-berüchtigten Lagerfeuern zeigen, wie sich ihre Partner schlagen und ob sie schließlich den Treuetest bestanden haben. Was auf der Insel der Verführung definitiv nicht fehlen darf? Natürlich die Verführer, die die Kandidaten so richtig auf die Probe stellen. Auf der offiziellen Instagram-Seite des TV-Formats wurden nun Fotos der attraktiven Singles veröffentlicht. Werden die Ladys und Boys wohl die eine oder andere Beziehung in Gefahr bringen?

Die Fans sind skeptisch. In der Kommentarspalte des Beitrags überschlagen sich die Meinungen zu den Verführern der diesjährigen Staffel. "Vor den Männern würde ich eher davonlaufen", kommentiert eine Nutzerin im Netz. Ein anderer Fan der Sendung reagiert auch nicht gerade begeistert: "Mir kommt es so vor, als wenn von Jahr zu Jahr eine schlechtere Auswahl getroffen wird." Doch nicht alle User sind abgeneigt: Zwischen den skeptischen Kommentaren haben einige Fans schon ihre Favoriten auserkoren.

Erst vor wenigen Tagen wurden die Paare bekannt gegeben, die ihre Liebe testen wollen – und unter ihnen befinden sich nicht nur unbekannte Gesichter. Josh und Nasrin, die bereits seit 2021 zusammen sind, waren in der vergangenen Staffel bei Make Love, Fake Love zu sehen. Mittlerweile führen sie eine Fernbeziehung. Es bleibt also spannend, ob ihre Beziehung auch diesen Test bestehen wird.

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Die "Temptation Island"-Paare

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Lola Weippert und der "Temptation Island"-Cast

