Während Ermittlungen: P. Diddys Sohn feiert 26. Geburtstag!

Gegen den Rapper Sean John Combs alias P. Diddy (54) laufen aktuell Ermittlungen wegen des Verdachts auf Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Trotz der aktuellen Situation lässt es sich sein Sohn Christian alias King Combs nicht nehmen, seinen 26. Geburtstag in vollen Zügen zu zelebrieren! In seiner Instagram-Story teilt er einige private Eindrücke von der Sause. Darunter ist ein Schnappschuss von seiner Geburtstagstorte. "Es ist lit", schreibt er schlichtweg dazu.

Damit aber noch nicht genug: Auf einem Foto im Netz hält King (26) eine orangefarbene Tasche in der Hand, während eine Frau auf seinem Schoß sitzt. Auf einem weiteren sitzt der US-Amerikaner hingegen in einem Auto und teilt kryptische Worte: "Es ist der Tag. Weißt du, welcher Tag es ist? Es ist der Tag, an dem ich sage, dass es so ist." Worauf er sich dabei bezieht, ist unklar.

Erst vor knapp einer Woche hatten Agenten Immobilien in Los Angeles und Miami durchsucht, die in Verbindung mit dem 54-Jährigen stehen sollen. Dabei waren seine Söhne King und Justin (30) sogar in Handschellen abgeführt worden. Diddys Anwalt Aaron Dyer übte dabei heftige Kritik an der Vorgehensweise während der Durchsuchungen. "Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren", beklagte er gegenüber CNN.

Instagram / kingcombs King Combs' Torte zum 26. Geburtstag, April 2024

Instagram / kingcombs King Combs im April 2024

