Apache 207 überrascht krebskranken Fan mit rührender Geste!

Apache 207 ist auch für die kleinen Fans da! Der Musiker gehört seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Dennoch tut der "Loser"-Interpret alles für seine treuen Bewunderer – so auch jetzt für den kleinen Shahil. Dies teilt der krebskranke Fünfjährige auf seinem TikTok-Profil. In einem Video präsentiert er stolz ein Paket, das offenbar von seinem großen Idol stammt. Darin befindet sich nicht nur eine Menge Spielzeug, sondern auch ein handgeschriebener Brief. Darin nennt er den Jungen einen Superhelden, der erst noch seine Kräfte aufladen muss: "Wir alle wissen noch nicht genau, wann deine Kräfte voll aufgeladen sind, aber so stark wie du bist, bestimmt ganz bald!"

Damit nicht genug. Denn Volkan Yaman, wie Apache bürgerlich heißt, schenkt Shahil auch noch ein Ticket für sein Konzert – dieses ist magisch und für jeden Auftritt einlösbar. "Ich warte geduldig auf dich und freue mich, dich endlich persönlich kennenzulernen", schreibt der Superstar. Die User auf der Plattform können das gar nicht fassen und teilen ihre Rührung in den Kommentaren: "Mir sind bei dem Video die Tränen gekullert!"

Dass ihm seine Fans sehr wichtig sind, bewies Apache auch schon in der Vergangenheit. Auf seiner Tour holte er im vergangenen Jahr bereits Bewunderer auf die Bühne. Gemeinsam mit ihm durften sie seinen Hit "Komet" singen, der ursprünglich ein Duett mit Udo Lindenberg (77) ist. "Komet" ist außerdem der erfolgreichste Nummer-eins-Hit aller Zeiten, nachdem er 18-mal an der Spitze der deutschen Single-Charts stand.

Apache 207, Rapper

Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

