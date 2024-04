Ist eine Versöhnung von Prinz William und Harry vom Tisch?

Prinz Harry (39) und Prinz William haben wohl geringe Chancen auf eine baldige Versöhnung. Dass der kleine Bruder und seine Frau Herzogin Meghan (42) zur gleichen Zeit wie der Rest der Welt von Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose erfuhren, war laut der Adelsexpertin Jennie Bond das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass das Fenster für ein Friedensangebot geschlossen ist, berichtet The Independent. "Ich bezweifele, dass William überhaupt daran gedacht hat, seinen Bruder anzurufen oder ihm zu schreiben. In dem Wirbel der Emotionen, der sein Herz und seinen Verstand ergriffen haben muss, konnte kein Platz für das Geschwisterpaar sein, das so tief in das Herz ihrer einst engen Beziehung eingedrungen war", meint Jennie.

Harry reist im Mai nach Großbritannien, um an einem Gottesdienst anlässlich des zehnten Jahrestages seiner Invictus-Spiele teilzunehmen. Sollte er nach seiner Verpflichtung ohne Besuch bei seinem Bruder und seiner Schwägerin wieder abreisen, wäre dies laut Jennie sehr "herzlos" vom jüngeren Sohn von König Charles (75): Doch Jennie bezweifele auch, dass "William momentan weder die emotionale Stärke noch die Neigung hat, sich mit dem schmerzhaften Ballast auseinanderzusetzen, den ein solches Treffen mit sich bringen würde." Die beiden befinden sich wohl in einer ziemlichen Patt-Situation.

Eine weitere Person, die der Versöhnung im Weg stehen könnte, ist Meghan: Sie soll kein großer Fan eines Wiedersehens mit der königlichen Familie sein! Nach den angeblichen negativen Erfahrungen, die sie vor dem Austritt aus der Monarchie mit Familienmitgliedern und der Presse gesammelt hat, soll der Stachel noch immer tief sitzen. Ein Insider ist laut Mirror sicher: "Meghan würde die Kinder auf keinen Fall nach Großbritannien bringen."

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

Getty Images / Daniel Leavl-Olivas Prinz William und Prinz Harry

