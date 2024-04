Wartet Meghan auf "unterwürfige" Entschuldigung der Royals?

Was hält Prinz Harry (39) und Prinz William (41) davon ab, sich endlich zu versöhnen? Laut dem Adelsexperten Tom Quinn könnte es Herzogin Meghan (42) sein, die immer wieder dazwischenfunkt. "Harry und Meghan haben durchaus das Gefühl, ihren Verwandten die Hand reichen zu müssen, aber Meghans Gefühl der Kränkung verhindert noch immer, dass sich wirklich etwas tut", erklärt der Autor laut Mirror. Der Experte ist sich sicher, dass Harry sich eigentlich eine Versöhnung wünscht, möchte jedoch seiner Ehefrau nicht in den Rücken fallen – aber: "Solange sie nicht das Gefühl hat, dass die königliche Familie nett genug zu ihr ist und sich unterwürfig für die Vergangenheit entschuldigt, wird das nicht passieren."

Im Königshaus habe man wohl gehofft, dass die Krankheit von Prinzessin Kate (42) und König Charles (75) die entstandenen Risse überbrücken könnte. Tatsächlich sollen der Thronfolger und seine Gattin sogar aktiv versucht haben, das Kriegsbeil zu begraben. "William und Kate haben vorgeschlagen, dass Meghan und Harry die Kinder mitbringen und dass die beiden Paare und ihre Familien versuchen, sich zu versöhnen, aber der Vorschlag hat bisher zu nichts geführt", erzählt Tom. Der Grund: "Meghan würde die Kinder auf keinen Fall nach Großbritannien bringen."

Kate und William sind nicht die Einzigen, die an einer Schlichtung des Konflikts interessiert wären. Auch Charles und dessen Frau Königin Camilla (76) sollen besonders die Nähe zu den Kids der Sussexes vermissen. "Charles und Camilla haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihren anderen Enkeln und jeder möchte, dass sie eine engere Beziehung zu Archie (4) und Lilibet (2) haben", will ein Insider laut The Express wissen. Dass seine Sprösslinge das royale Osterfest verpasst haben, soll auch Harry selbst traurig stimmen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023 in Düsseldorf

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

