Offiziell: Es wird einen fünften Teil von "Matrix" geben!

Alle "Matrix"-Fans aufgepasst: Das Produktionsstudio Warner Bros. kündigt an, dass es einen fünften Teil der beliebten Filmreihe geben wird. Die Arbeiten an dem Streifen sollen bereits begonnen haben. Genaue Details zur Handlung sind bisher noch geheim. Fest steht jedoch, dass Lana und Lilly Wachowski, die in den Teilen zuvor die Regie übernommen hatten, bei dem neuen Film nicht als Regisseurinnen dabei sein werden. Lana soll lediglich als ausführende Produzentin fungieren. Wie Deadline berichtet, sei bisher auch noch nicht bekannt, ob die früheren Darsteller rund um Keanu Reeves (59), Carrie Anne-Moss und Laurence Fishburne (62) wieder mitspielen werden.

Drew Goddard, der für den fünften Teil das Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen wird, erklärte in einem Statement, wie sehr er sich auf die Arbeiten freue. "Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Matrix-Filme sowohl das Kino als auch mein Leben verändert haben. Die exquisite Kunst von Lana und Lilly inspiriert mich täglich, und ich bin sehr dankbar für die Chance, in ihrer Welt Geschichten zu erzählen", heißt es. Der 49-Jährige ist bereits seit vielen Jahren in der Filmbranche etabliert. Unter anderem wirkte er an Streifen wie "The Cabin in the Woods", "World War Z" oder "Der Marsianer" mit.

Ob Drew mit seinem Drehbuch Keanu für eine Fortsetzung begeistern kann? 2020 erklärte der Schauspieler in einem Interview mit Empire, dass das Skript für den vierten Teil der einzige Grund für ihn war, eine "Matrix"-Fortsetzung zu filmen. "Lana Wachowski hat ein wunderbares Drehbuch und eine tolle Geschichte geschrieben, die ich sofort mochte. Es ist einfach unglaublich, noch mal mit ihr zusammenzuarbeiten", schwärmte er damals.

Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

Keanu Reeves, Schauspieler

