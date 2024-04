"Prominent getrennt" für Geld? Michelle kontert Mikes Diss!

Michelle Monballijn und Mike Cees sind Teil der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel – und schon in der ersten Folge eskalierte es zwischen dem Ex-Paar. Bei einem Spiel in der Höhe bekam der einstige Temptation Island-Verführer Panik und brach die Challenge ab. Der Gruppe wurde Geld von der Gewinnsumme abgezogen. Daraufhin betonte Mike, dass ihm Geld sowieso egal sei – und seine Verflossene ihn wegen des Geldes zur Teilnahme gezwungen hatte. "10.000 Euro sind viel Geld und wir gehen ja alle ins Reality-TV, um Geld zu verdienen. Das gilt für jeden von uns, auch für Mike und mich", kontert die Schauspielerin nun im Interview mit Promiflash.

Es habe sie sehr geärgert, dass sie das Geld verloren haben. "Das Spiel hätte wirklich besser laufen können. Für uns beide ist die Höhe immer sehr schwierig. Ich hatte zwar totales Herzflattern, habe aber trotzdem versucht, Mike zu überreden, wenigstens die Zeit noch zu überstehen, damit das Geld nicht verloren geht", führt Michelle aus. Doch ihr Plan ging nicht auf. Jegliche Atemübungen ignorierte Mike und beendete das Spiel vorzeitig. "Auf der einen Seite wollte ich Mike verstehen, auf der anderen Seite habe ich mich auch extrem geärgert. Wir hätten uns sehr viel Stress erspart, wenn wir die Zeit da oben überstanden hätten", blickt sie jetzt zurück.

Tatsächlich rastete beispielsweise Mitkandidatin Kim Virginia Hartung (28) aus, als sie erfuhr, dass sich die Gewinnsumme verringert hat. Trotz des Stresses und der Konfrontationen mit Mike freut sich Michelle auf ihre Teilnahme. "Vor der Kamera zu stehen, ist für mich ein befreiendes Gefühl. Ich habe sehr viel an mir gearbeitet und meine Entwicklung hat man schon in Folge eins gesehen. Ich halte das, was mir auf der Seele liegt, nicht mehr so zurück, sondern sage alles geradeheraus", betont sie gegenüber Promiflash. Das sei im Sommerhaus 2021 noch anders gewesen: "Da habe ich mich wie so ein verletztes Reh zurückgezogen. Heute regle ich das auf eine humorvolle Art, denn das ist mein Weg, auch mit schwierigen Dingen umzugehen."

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

RTL Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

