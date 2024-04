Unsexy? "Temptation Island"-Girls melken bei Date Ziegen!

In der neuen Staffel von Temptation Island geht es für die Vergebenen und die Verführer auf Dates! Während die Männer die Verführerinnen malen dürfen, müssen die vergebenen Frauen Nasrin und Laura Ziegen melken. Mit dabei sind die Verführer Alvin und Daniel, die nur wenig begeistert von der Date-Idee wirken. "Es wird bestimmt lustig", sagt Alvin, sieht jedoch alles andere als begeistert aus. "Ich liebe Tiere", äußert sich Nasrin zu der Situation und fügt hinzu: "Das bringt immer noch ein bisschen mehr Spaß rein". Zurück in der Villa machen sie sich über ihr Date lustig und erfinden aufregende Storys, um die anderen Teilnehmer hinters Licht zu führen. Als sie letzten Endes erzählen, dass sie Ziegen gemolken haben, brechen die anderen in schallendes Gelächter aus.

Unterdessen treten die vergebenen Männer ihr Gruppendate mit den Verführerinnen Sandra, Viktoria, Smilla und Chicka an. Aufgabe der Männer ist es, die Verführerinnen zu zeichnen und der Großteil der Verführerinnen entscheidet sich dazu, sich bis auf den Bikini zu entkleiden. Auch der Alkohol kommt nicht zu knapp: Während der Mal-Session werden den Teilnehmern kühle Getränke bereitgestellt.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die vergebenen Männer und Frauen sehr unterschiedliche Dates. So durften die vergebenen Männer in der vergangenen Staffel ausgelassen auf einem Boot feiern, während die Frauen Rosenöl herstellten. "Gebt doch auch mal den Mädels ein bisschen mehr Action!", beschwerte sich Ex-"Temptation Island"-Kandidatin Charline Grothe (27) damals auf ihrem Instagram.

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Die "Temptation Island"-Paare

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

