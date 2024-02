Cole und Dylan Sprouse sind mit ihren Ladys auf Doppeldate!

Sie präsentieren sich zu viert. Cole (31) und Dylan Sprouse (31) sind seit ihren Rollen in der Serie "Hotel Zack & Cody" eines der bekanntesten amerikanischen Zwillingspaare. Und auch heute verfolgen die beiden ihre schauspielerischen Karrieren. Für die Premiere von "Lisa Frankenstein", in der Cole mitspielt, begleitete ihn sein Bruder jetzt auf den roten Teppich. Und das nicht alleine: Die Sprouse-Brüder glänzten in einem Zwillingslook mit ihren beiden Partnerinnen!

Das zeigen mehrere Schnappschüsse des Events. Bei der Premiere trugen die Zwillinge schwarze Anzüge, die zueinander passen und auch ihre beiden Damen hatten sich farblich mit ihnen abgestimmt. So war Coles Freundin Ari Fournier (25) in ein dunkles Abendkleid gehüllt und trug roten Lippenstift, während Dylans Ehefrau Barbara Palvin (30) sich für ein enges schwarzes Kleid und offene Haare entschied. Vor allem die Zwillinge strahlen auf einem der Fotos glücklich in die Kamera und sind durch ihre Frisuren gut auseinanderzuhalten: Cole hat einen Kurzhaarschnitt und sein Bruder trägt eine längere, wilde Mähne.

Ihre Begleiterinnen sind bereits seit einiger Zeit an der Seite der Zwillinge: Erst im vergangenen Sommer 2023 heiratete Dylan seine Barbara nach fünf Jahren Beziehung. Sein Zwillingsbruder Cole ist hingegen seit drei Jahren fest mit dem kanadischen Model Ari liiert.

Anzeige

Getty Images Cole Sprouse und Dylan Sprouse, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Barbara Palvin und ihr Ehemann Dylan Sprouse, Februar 2024

Anzeige

Getty Images Cole Sprouse mit seiner Freundin Ari Fournier, Februar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de