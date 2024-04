Fans sind verwirrt: Hugh Jackman postet merkwürdige Fotos

Die Fans sind verwirrt: Hugh Jackman (55) postet seit wenigen Tagen seltsame Bilder auf seinem Instagram-Profil. Mal teilt der Hollywoodstar einen Schnappschuss von sich mit geschlossenen Augen, mal ein sekundenlanges Video, in dem er nur den Fußboden filmt. Seine Bildunterschriften sind mindestens genauso verwirrend wie die Schnappschüsse. "Mehr" betitelt er sowohl das Foto als auch den kurzen Clip. Die Fans scheinen von diesem Anblick verwirrt zu sein. "Geht es dir gut?", fragt ein Follower. Ein anderer Nutzer kommentiert: "Seit Ende letzten Jahres sind deine Inhalte so willkürlich."

Ob Hughs Verhalten etwa mit seiner Trennung von Deborra-Lee Furness (68) zu tun hat? Im September hatte das Schauspielerpaar nach 27 Ehejahren seine Trennung bekannt gegeben. Während ihrer Beziehung adoptierten die beiden zwei Kinder. Hugh und Deborra sollen mit ihrem Ehe-Aus ganz unterschiedlich umgegangen sein, wie ein Insider gegenüber The National Enquirer erzählte: "Ohne jeden Zweifel vermisst sie ihn. Man hört nicht einfach auf, jemanden zu lieben. Aber sie muss auch sich selbst lieben und das tun, was sie für richtig hält – nicht, was er für richtig hält."

Das ist nicht das erste Mal, dass sich die Fans Sorgen um den "Wolverine"-Star machen. Nachdem die Trennung von Deborra öffentlich geworden war, teilte Hugh zwei Bilder von sich im Netz. Hinter einer Sonnenbrille versteckt, schaute der Schauspieler auf den Aufnahmen ziemlich emotionslos in die Kamera. Daraufhin kommentierten viele seiner Follower wild drauflos. "Du siehst ein bisschen ernst aus, Hugh. Wo ist dieses schöne Lächeln, das wir alle kennen und lieben?", schrieb eine Person.

Hugh Jackman

Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman

