Molly Ringwalds Tochter wurde in Studiogarderobe gezeugt!

Die Schauspielerin Molly Ringwald (56) verrät in einem Interview mit The Times, wo sie ihre 20-jährige Tochter Matilda gezeugt hat: "Ich glaube, dass Matilda in der Garderobe des Studios 54 gezeugt wurde, direkt am Ende meiner Rolle als Sally Bowles in 'Cabaret' im Jahr 2003", erzählt die 56-Jährige und fügt hinzu: "Es passt zu Matilda, an so einem berühmten Ort gezeugt worden zu sein." Sie hätte immer gewusst, dass sie Kinder haben wolle, jedoch hätten sie und ihr Ehemann Panio Gianopoulos eine Weile gebraucht, bevor es geklappt habe und sie eine Familie gründen konnten.

Das Schwierigste an der Mutterschaft sei für Molly die Erkenntnis gewesen, dass sie aufgrund ihres Jobs so eingespannt gewesen sei, dass sie Angst bekommen habe, dass sich diese "Unbeständigkeit" negativ auf ihre Kinder auswirken könnte. "Das ist etwas, das ich verbessern möchte", behauptet die "Pretty in Pink"-Darstellerin und ergänzt: "Zum Glück habe ich einen Ehemann, der sehr verlässlich ist." Inzwischen konnten die Schauspielerin und ihr Ehemann ihre Familie vergrößern und haben inzwischen noch zwei weitere Kinder.

Mollys Tochter Matilda scheint in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten zu wollen: People gegenüber verriet das Mutter-Tochter-Gespann, dass Matilda ihre Debütrolle in Michael Snowalters Film "The Idea of You" spielen werde. "Sie hat mir alles beigebracht! Aber vor allem, geduldig zu sein, bereit zu sein und nett zu sein", schwärmt die angehende Schauspielerin von ihrer Mutter. Molly selbst betont, sie sei sich sehr sicher, dass ihre Tochter für ein Leben in der Öffentlichkeit bereit sei.

Getty Images Molly Ringwald bei der "Night At The Pier"-Gala in New York, 2019

Getty Images Molly Ringwald bei der New York Comic Con, 2019

