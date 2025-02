Molly Ringwald und Sohn Roman begeistern auf dem Catwalk

Molly Ringwald (56) und ihr Sohn Roman Stylianos Gianopoulos machen die New York Fashion Week unsicher. Am vergangenen Dienstag liefen die Schauspielerin und ihr Teenie bei der Modeschau des Labels Lingua Franca im renommierten The Bowery Hotel mit. Die "The Breakfast Club"-Darstellerin trug ein auffälliges seidenes Kleid mit roten und weißen Streifen sowie eine olivfarbene Strickjacke mit floralen Mustern in leuchtenden Farben. Der 15-jährige Roman rockte derweil einen entspannten Look mit T-Shirt, Kapuzenpullover und gemusterten Shorts.

Die erste große Modenschau von Lingua Franca stand ganz im Zeichen von Individualität und Kreativität. Rachelle Hruska, Mitgründerin der Marke, erklärte gegenüber Vogue: "Ich wollte mein erstes Runway-Event mit den inspirierenden New Yorkern gestalten, die mich täglich beeindrucken." Dabei wurden nicht professionelle Models verpflichtet, sondern echte Bekannte und Freunde des Labels, was der Show eine persönliche Note verlieh – in dieses Konzept reihten sich Molly und ihr Sohnemann perfekt ein. Neben Roman hat Molly noch zwei weitere Kinder: seine Zwillingsschwester Adele und ihre ältere Schwester Mathilda.

Abseits des Rampenlichts zeigt Molly immer wieder, wie wichtig ihr die Familie ist. Die Filmikone, die durch Rollen in Kultfilmen wie "Pretty in Pink" weltberühmt wurde, genießt ihr Privatleben abseits der Öffentlichkeit, teilt gelegentlich aber auf Instagram Momente mit ihren Kindern. Vor einigen Monaten veröffentlichte sie ein Bild von sich und Roman in Griechenland, das sie liebevoll mit den Worten kommentierte: "Ich und mein wunderschöner Junge, der mich jetzt immer dazu bringt, nach oben zu schauen."

Getty Images Molly Ringwald bei der Lingua-Franca-Modenschau in New York im Februar 2025

Getty Images Mathilda Gianopoulos and Molly Ringwald in New York City

