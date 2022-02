Molly Ringwald (54) wurde in den 1980er-Jahren durch verschiedene Teenie-Filme zum Star. Einer ihrer größten Erfolge ist die Komödie "Das darf man nur als Erwachsener". In dem Streifen verkörpert die Schauspielerin die Schülerin Samantha Baker, deren gesamte Familie ihren 16. Geburtstag vergessen hat. Nun – Jahrzehnte später – kann Molly sich sicherlich besonders gut in ihre damalige Filmrolle hineinfühlen. Denn auch im wahren Leben hat ihre Mutter ihren Geburtstag vergessen.

Auf Instagram postete die frischgebackene 54-Jährige einen Chatverlauf mit ihrer Mutter. Darin fragt Molly ihre Mama offenbar leicht pikiert: "Das ist alles? Sonst hast du mir heute nichts zu sagen?" Woraufhin bei ihrer Mutter wohl der Groschen gefallen ist. Ihr sei nicht klar gewesen, dass bereits der 18. Februar, also Mollys Geburtstag, war. Auch auf ihr Geburtstagsgeschenk musste die Kinodarstellerin noch ein wenig länger warten: Ihre Mutter hatte das Paket zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht zur Post gebracht. "Das Leben ahmt die Kunst nach", kommentierte Molly und spielte damit auf ihren berühmten Film an.

Doch Molly und ihre Mutter scheinen diese kleine Peinlichkeit mit Humor zu nehmen. "Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um es zu vergessen", schrieb ihre Mama und machte damit ebenfalls eine "Das darf man nur als Erwachsener"-Anspielung. Molly selbst reagierte darauf nur noch mit einem lachenden Smiley.

United Archives GmbH / ActionPress Molly Ringwald und Michael Schoeffling in "Das darf man nur als Erwachsener"

Getty Images Molly Ringwald bei der "Night At The Pier"-Gala in New York, 2019

Getty Images Molly Ringwald bei der New York Comic Con, 2019

