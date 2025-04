"The Breakfast Club"-Star feieren Reunion nach 40 Jahren

Fast 40 Jahre nach dem Erscheinen des Kultfilms "The Breakfast Club" haben sich die Hauptdarsteller des Klassikers wiedergetroffen. Molly Ringwald (57), Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy und Anthony Michael Hall (56) nahmen gemeinsam an einer Veranstaltung auf der Chicago Comic and Entertainment Expo (C2E2) teil, wie People berichtet. Für die Schauspieler war es das erste vollständige Wiedersehen seit dem Dreh des Films, der 1985 erschien und bis heute als Meilenstein des Coming-of-Age-Genres gilt. In "The Breakfast Club" geht es darum, dass fünf Jugendliche einer Highschool an einem Samstag nachsitzen müssen. Sie sind völlig unterschiedliche Charaktere und sich zuvor noch nicht haben begegnet. Molly, die im Film die Highschool-Prinzessin Claire Standish spielte, zeigte sich während der Reunion sichtlich gerührt: "Ich fühle mich sehr emotional und bewegt, uns alle wieder zusammen zu sehen."

Während der Veranstaltung teilten die Schauspieler Anekdoten aus ihrer Zeit am Set und reflektierten darüber, wie prägend der Film nicht nur für eine Generation, sondern auch für ihr eigenes Leben war. Molly erzählte, wie sie den Film einst mit ihrer damals zehnjährigen Tochter ansah und dadurch einen neuen Blick auf ihre Elternrolle gewann. Emilio erklärte, warum er sich jetzt, anlässlich des Jubiläums, dazu entschieden hatte, der Reunion beizuwohnen: "Dieses Mal fühlte es sich für mich einfach richtig an." Der Ort des Wiedersehens, Chicago, sei für ihn zudem symbolisch wichtig gewesen, da der Film in den Vororten der Stadt gedreht wurde. Anthony erzählte, Hughes habe ihn ohne Drehbuch eingeladen, um seine Gedanken zu Ideen für die Geschichte zu hören.

Emotional wurde es auch, als Judd über die offene Frage aus dem Film sprach: "Was passiert am Montag?" Denn die Jugendlichen wissen nicht, ob sie nach dem Nachsitzen weiter Freunde bleiben. Judd, der den rebellischen John Bender spielte, scherzte: "Ich glaube, Bender ist jetzt der Schulleiter." Er sprach auch über die vielen offenen Fragen zur Zukunft der Charaktere nach dem Filmdreh und wie sehr er sich eine Weiterführung unter der Regie des verstorbenen Regisseurs John Hughes (75) gewünscht hätte. Doch nach seinem Tod sei eine Fortsetzung ausgeschlossen. Die Stars erklärten auch, dass es für sie weniger um eine Fortführung, sondern vielmehr um die Botschaft des Originals geht – nämlich, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Für Molly Ringwald führte dieser erst kürzlich auf den Laufsteg der New Yorker Fashionweek.

Getty Images Molly Ringwald und Ally Sheedy beim 30. Jubiläum von "The Breakfast Club" in Austi

Getty Images Anthony Michael Hall, Molly Ringwald, Ally Sheedy und Judd Nelson zu 25 Jahren "The Breakfast Club"

