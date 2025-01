Sind Robbie Williams und Ayda bald bei "Real Housewives"?

Robbie Williams (50) und seine Ehefrau Ayda Field (45) sollen ein Angebot erhalten haben, beim Reality-TV-Format Real Housewives of Beverly Hills mitzuwirken. Wie kürzlich bekannt wurde, bemüht sich das Produktionsteam der beliebten Sendung bereits seit fünf Jahren, das prominente Paar für die Show zu gewinnen. Während der Musiker Berichten zufolge Feuer und Flamme für die Idee sei, scheint seine Frau noch zu zögern. In der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" verriet Ayda, dass sie sich unter Druck gesetzt fühle und skeptisch sei, ob die Teilnahme zu ihnen passe. Robbie hingegen ist begeistert und motiviert sie mit den Worten: "Mach es, mach es!"

Die Diskussion um das mögliche Reality-Engagement kommt zu einem turbulenten Zeitpunkt für das Paar. Während sie zuletzt in Los Angeles die Premiere von Robbies Biopic "Better Man" besuchen wollten, mussten sie sich mit den Auswirkungen schwerer Waldbrände in der Region auseinandersetzen. Ayda erklärte, dass sie mit etwa zehn weiteren Personen evakuiert werden musste – darunter auch ihr Vater, dessen Haus möglicherweise komplett zerstört worden sei. Noch schlimmer: Ihre Mutter Gwen, die gerade eine Chemotherapie gegen Gebärmutterhalskrebs durchläuft, habe ebenfalls ihr Zuhause in Gefahr gesehen. Ayda sprach von "chaotischen Zuständen" und zeigte sich zutiefst besorgt über die Situation.

Im Privatleben gelten Robbie und Ayda, die seit 2010 verheiratet sind, als absolutes Dream-Team und sind Eltern von vier Kindern. Der ehemalige Take-That-Sänger hat in Interviews oft von seiner Frau geschwärmt und sie als seine größte Stütze gelobt – sowohl beruflich als auch privat. Ayda, eine Schauspielerin mit Wurzeln in der Serie "Fresh Meat", zeigt ihre Liebe zu Robbie immer wieder öffentlich. Gemeinsam verbringen sie viel Zeit mit ihrer Familie, doch Robbie ist bekannt für seine humorvolle und extrovertierte Art, mit der er sich auch in der Rolle eines möglichen "House Husband" problemlos vorstellen kann. Ob das Paar tatsächlich Teil der Show wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Die "Real Housewives of Beverly Hills" im Jahr 2019

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im November 2024

