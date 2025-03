Garcelle Beauvais beendet ihre Karriere als Real Housewife

Garcelle Beauvais (58) hat ihren Abschied von der Realityshow "The Real Housewives of Beverly Hills" bekannt gegeben. In einem Instagram-Video erklärte die Schauspielerin, dass sie nach fünf Staffeln die Serie verlassen werde. Als Gründe nannte sie vor allem ihre Familie und neue berufliche Projekte. "Die letzten Jahre waren eine wilde Fahrt – mit vielen großartigen Momenten, aber auch harten Zeiten", erklärte Garcelle. Besonders wichtig sei es ihr, mehr Zeit mit ihren 17-jährigen Zwillingssöhnen Jaid und Jax zu verbringen, die im kommenden Jahr ihren Schulabschluss machen. Gleichzeitig freue sie sich auf spannende Projekte, die sie derzeit entwickelt, produziert und bei denen sie mitwirken wird.

Die Verkündung ihres Abschieds sorgte bei Fans und Co-Stars für gemischte Reaktionen. In der aktuellen Staffel war Garcelle mehrfach in hitzige Diskussionen mit anderen Darstellerinnen verwickelt, was schließlich in einem dramatischen Abgang während der Reunion gipfelte. Bozoma Saint John (48) und Erika Jayne äußerten sich kürzlich in der Show "Watch What Happens Live" dazu und gaben zu, Garcelles Entscheidung enttäuschend zu finden. Gleichzeitig betonte die 58-Jährige in ihrem Clip auf Social Media, dass ihr Weggang nicht endgültig sein müsse. Moderator Andy Cohen (56) habe ihr versichert, dass die Türen für eine Rückkehr immer offen stehen.

Garcelle war 2020 die erste schwarze Frau im Cast der Erfolgsserie und etablierte sich schnell als Fanliebling. Die ehemalige "Jamie Foxx Show"-Darstellerin brachte ihr Leben als Mutter, Produzentin und Schauspielerin in die Sendung ein und erhielt dafür oft Lob für ihre Authentizität. Neben ihrer Fernsehkarriere wirkte sie in Filmen wie "Coming to America" und "White House Down" mit und war bis 2022 Co-Moderatorin der Talkshow "The Real". Ihre Botschaft an die Fans auf Instagram lautete: "Es ist kein endgültiger Abschied, sondern ein 'Bis bald'."

Getty Images Garcelle Beauvais im September 2024

Getty Images Garcelle Beauvais, Schauspielerin

