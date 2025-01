Intimes Geständnis: Garcelle Beauvais küsste Hollywoodstar

In der aktuellen Episode von The Real Housewives of Beverly Hills überrascht Garcelle Beauvais (58) mit einer pikanten Anekdote aus ihrer Vergangenheit. Während sie sich für eine Veranstaltung zu Ehren ihres Co-Stars Erika Jayne vorbereitet, plaudert die Unternehmerin aus dem Nähkästchen: "Erika wird von der GLAAD Association geehrt und das findet im Viper Room statt – gehörte der nicht Johnny Depp (61)?", fragt sie ihr Styling-Team. Als ihr Make-up-Artist dies bestätigt, lässt Garcelle die Bombe platzen: "Ich war in Miami in einem Club und ja, habe mit Johnny rumgemacht." Genauere Details zu Zeitpunkt und Umständen des Kusses behält sie allerdings für sich.

Doch Garcelle ist nicht die einzige Housewife, die aufregende Geschichten aus dem Promi-Kosmos zu berichten hat. Auch Sutton Stracke sorgte kürzlich mit einer Geschichte über ihre Freundin Kyle Richards (56) für Aufsehen. Während einer After-Show der gemeinsamen Sendung erklärte Sutton, dass die Vierfachmama angeblich versucht habe, in Aspen mit Hollywood-Legende Kevin Costner (69) anzubandeln. "Sie hat es wirklich probiert", behauptete die Blondine und deutete an, dass Morgan Wade (30) nicht der einzige Promi sei, der Kyles Interesse geweckt habe. Die Schauspielerin stritt die Behauptung jedoch vehement ab. "Das ist definitiv nicht wahr", stellte Kyle im Nachhinein klar.

In Kyles Leben gibt es aber auch sehr erfreuliche Liebes-News. Drei Monate nach der Verlobung ihrer Tochter Alexia Umansky (28) verkündete sie nun stolz das Datum der Hochzeit. Im Rahmen eines Amazon-Livestreams ließ die 55-Jährige die Katze aus dem Sack: "Es ist der 6. September." Augenzwinkernd fügte Kyle hinzu: "Ich habe Alexia gefragt, ob ich es verraten darf. Niemand hat mich danach gefragt, aber ich habe es trotzdem erzählt." Die Vermählung dürfte nicht nur ein besonderes Highlight für die Familie, sondern sicherlich auch ein spannendes Gesprächsthema in einer der kommenden RHOBH-Staffeln werden.

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards und ihre Tochter Alexia Umansky

