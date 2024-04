Herzogin Meghan wird wohl niemals nach England zurückkehren

Sie scheint mit dem Vereinigten Königreich ein für alle Mal abgeschlossen zu haben. Seit einigen Jahren leben Prinz Harry (39) und seine Familie in Kalifornien. Hin und wieder verschlägt es den zweifachen Vater in seine Heimat – zuletzt reiste er nach England, nachdem die Krebserkrankung von König Charles (75) öffentlich wurde. In wenigen Wochen soll Harry aufgrund der Invictus Games wieder nach London gehen – doch ohne seine Frau, wie ein Insider jetzt betont. "Ich bin der Meinung, dass Meghan (42) nie wieder einen Fuß in das Vereinigte Königreich setzen wird", erklärt Charles Rae The Sun.

Der royale Experte ist sich sicher, dass Harrys Gattin keine guten Erinnerungen an das Land hat: "Ich glaube einfach nicht, dass sie überhaupt etwas mit diesem Land zu tun haben will." Charles meint zu wissen, dass die 42-Jährige diejenige war, die Großbritannien unbedingt verlassen wollte, nachdem sie sich unterordnen und hinter Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) in der zweiten Reihe stehen musste.

Ob Harry im Mai seine Familie besuchen wird, ist fraglich. Beim zehnten Jahrestag der Invictus Games würde es sich anbieten, seinem Bruder und Co. einen Besuch abzustatten. "Nicht zu kommen, wäre schlimmer als einen Kompromiss zu finden, bei dem Harry William für zehn Minuten sieht oder sich einen Grund einfallen lässt, warum er keine Zeit hat, seinen Bruder und seinen Vater König Charles zu sehen", schätzte der königliche Autor Tom Quinn gegenüber The Mirror die Situation ein.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry im September 2022

