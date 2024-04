UK-Rückkehr von Harry? Herzogin Meghan hat das letzte Wort!

Hängt Prinz Harrys (39) Rückkehr in seine Heimat etwa von ihr ab? Bereits seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass der royale Rotschopf vorhat, in den Schoß seiner Familie zurückzukehren. Sein letzter Besuch bei seinen blaublütigen Verwandten hat diese Gerüchte weiter gestärkt. Ein royaler Experte ist sich jedoch sicher: Diese Entscheidung hängt gar nicht von Prinzessin Dianas (✝36) jüngstem Sohn ab! "Meghan hat das Sagen", erklärt der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams gegenüber The Sun und fügt hinzu, dass Harry "vermitteln möchte, dass er ein sehr hingebungsvoller Familienmensch ist und sie über alles andere stellen wird." Demnach sei Harrys Entscheidung von seiner Liebsten abhängig: "Wenn Meghan nicht kommen möchte, könnte sie niemals dazu gezwungen werden. Es wäre äußerst unwahrscheinlich, dass Harry mit den Kindern und ohne Meghan kommen würde."

Der jüngere Bruder von Prinz William (41) wird wohl im Mai nach Großbritannien reisen, um in London den zehnten Jahrestag seiner Invictus Games zu feiern. Ob er die Chance nutzen wird, um die königliche Familie zu besuchen, ist bisher allerdings noch unklar. "Nicht zu kommen wäre schlimmer, als eine Art Kompromiss zu finden, bei dem Harry William für zehn Minuten sieht oder sich einen Grund einfallen lässt, warum er keine Zeit hat, seinen Bruder und seinen Vater König Charles III. (75) zu sehen", erklärte das königliche Auto Tom Quinn kürzlich gegenüber Mirror. Für den Schriftsteller sei ein organisiertes Treffen zwischen Harry und seiner Familie ein Muss.

Seit der jüngste Spross des britischen Königs seiner Familie im Jahr 2020 den Rücken gekehrt hat, gilt ihr Verhältnis als zerrüttet. Vor allem William soll sehr schlecht auf seinen kleinen Bruder zu sprechen sein – sie scheinen sich bewusst aus dem Weg zu gehen. Auch bei Prinz Harrys UK-Besuch im Februar kam es zu keinem Treffen der Streithähne. Die Royal-Expertin Jennie Bond geht im Gespräch mit The Independent davon aus, dass sich das erst einmal nicht ändern wird, da "William momentan weder die emotionale Stärke noch die Neigung hat, sich mit dem schmerzhaften Ballast auseinanderzusetzen, den ein solches Treffen mit sich bringen würde."

